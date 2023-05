Email it

Un juez mexicano decidió este domingo abrir juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio del Gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.



“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.

Qué dijo el jefe de Migración

De igual manera, Garduño aseguró también que seguirá al frente de su cargo, mientras no se decida lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.

“Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, precisó.

Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de migrantes a otros funcionarios.

Asimismo, explicó que el nivel probatorio “es bajo” y aseguró que presentarán un amparo “no para que no se continúe el proceso sino para que se revise la actuación del juez en esta vinculación”.

El representante legal dijo que no les fue posible presentar algunas pruebas como videos y testigos, por lo que en los próximos 15 días se presentará el amparo.

Se recuerda que, murieron quemados aproximadamente 39 migrantes y de 29 resultaron heridos, de los cuales, la mayoría de víctimas eran hombres y de origen venezolano y guatemalteco, los cuales detuvieron ese mismo día en la ciudad fronteriza.

Antes de que comenzará a circular un vídeo que reveló que trabajadores gubernamentales y empleados de seguridad privada no habían permitido que los detenidos escaparan del siniestro, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había culpado a los migrantes de ser los culpable de su muerte.