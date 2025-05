Jerusalén. Israel permitió el ingreso a Gaza de “76 camiones pertenecientes a la ONU y la comunidad internacional con ayuda humanitaria, incluyendo harina y alimentos”, según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI).



A través del paso de Kerem Shalom y rumbo a la Franja de Gaza, “siguiendo la recomendación de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y de acuerdo con la directiva de la cúpula política, 76 camiones pertenecientes a la ONU y la comunidad internacional con ayuda humanitaria, incluyendo harina y alimentos”, fueron enviados hacia la Franja de Gaza, informó el Ejército en un comunicado.



De igual forma, Israel aclaró que el ingreso de ayuda humanitaria para los palestinos fue permitida “únicamente tras una exhaustiva inspección de seguridad por parte del personal de la Autoridad de Puntos de Cruce del Ministerio de Defensa”.



Agregó que los israelíes “continuarán facilitando la asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, haciendo todo lo posible para garantizar que la ayuda no llegue a manos de la organización terrorista Hamás”.



En la mañana de hoy, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, había denunciado que Israel impidió por tres días a las agencias de la ONU cualquier intento de ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.



Así, afirmó, 600 camiones llenos de ayuda se encontraban del lado palestino del paso de Kerem Shalom y no podían salir de los almacenes, mientras la ONU se encontraba en diálogos con los israelíes “para facilitar nuestra capacidad de recoger ese material”, sin haber conseguido su permiso para hacerlo.



“Más camiones pueden llegar a la zona de recogida, pero no tenemos los permisos necesarios para descargarlos (…) Francamente, no nos están poniendo las cosas fáciles para entregar la ayuda humanitaria”, insistió Dujarric.