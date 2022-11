Email it

Sharm el Sheij. La cumbre del clima de la COP27 “avanza” en sus negociaciones a puerta cerrada con la financiación de las acciones para paliar el impacto de la crisis climática en el centro de sus objetivos, mientras que los jóvenes, que tuvieron hoy su día en el evento, reclamaron su espacio y levantaron la voz para pedir soluciones para su futuro.



En vísperas de la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para participar en el mayor evento global para abordar la emergencia climática, la cuarta jornada del evento dejó también la noticia de cómo se han multiplicado los asistentes vinculados a la industria del petróleo y el gas respecto a ediciones anteriores.



Con el planeta no se negocia



La ciencia, por su parte, intervino con una nueva alarma de que “con el planeta no se negocia”. En un avance de cómo van las negociaciones, el embajador egipcio Wael Aboulmagd, asesor del presidente de la COP27, adelantó en una rueda de prensa que estas “avanzan” en sus procesos, con la cuestión de la financiación como uno de sus temas centrales.



“La financiación es de una naturaleza que cruza todos los campos. No habrá avances sin financiación, ni para mitigación, ni adaptación, ni ahora para dar fondos a las pérdidas y daños. Cómo financiar es el común denominador y el catalizador para lograr todo lo que rodea a la agenda climática”, dijo.



El diplomático egipcio fue escueto al señalar que “todos los temas avanzan”, pero que claramente “no estamos hacia el final” del camino en muchas cuestiones que están sobre la mesa.



En el marco de los días temáticos, la COP27 dedicó la jornada a los jóvenes y adolescentes, que llegaron a esta ciudad sobre el mar Rojo a reclamar su espacio y acciones efectivas para garantizar su futuro.



Que la justicia climática ocupe el lugar que le corresponde en la agenda de líderes mundiales y muchas veces impulsados por la devastación climática y la defensa del medio natural es uno de los planteamientos que los enviados de la juventud buscan en esta reunión.



Dichos jóvenes han llegado con un mensaje claro: son sus vidas las que están en juego.



“Sacrificar la vida de millones de niños por los fracasos de nuestros líderes es inaceptable; en lugar de gastar billones de dólares en guerras, deben invertirlos en acabar con la pobreza, en educación y en la lucha climática, así el mundo sería un lugar muy diferente”, afirmó a EFE la activista india de 13 años Licypriya Kangujam.

Agentes petroleros presentes en evento

Una investigación de Global Witness reveló que hay en la COP27 un total de 636 delegados relacionados con la industria de los combustibles fósiles, un 25 % más que los que había en la COP26. El informe desvela la voluntad de influir en las negociaciones por parte del sector del gas y del petróleo sobre todo procedente de Emiratos Árabes Unidos, país que ha llevado a la cumbre a 70 personas vinculadas a las energías responsables del calentamiento.