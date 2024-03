Naciones Unidas. Naciones Unidas anunció que trabaja en el establecimiento de un “puente aéreo” entre Haití y República Dominicana para permitir “el flujo de ayuda humanitaria” al país afectado por la crisis.



“Naciones Unidas en Haití está trabajando para establecer un puente aéreo con la República Dominicana para asegurar el flujo fluido de la ayuda y el movimiento de su personal”, dijo la misión, que añadió que parte del personal sería reubicado temporalmente fuera del país y que se esperaba la llegada de “otro personal de crisis”, anunció en X la misión de la ONU en Haití.



Derechos humanos



En otro orden, ONU pidió ayer a República Dominicana, así como a cualquier otro país, que “respete los derechos humanos de los haitianos que buscan mejorar su vida en otros lugares” y evite las “deportaciones forzosas”.



El portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, respondía a una pregunta sobre esas deportaciones forzosas de haitianos desde la República Dominicana, a lo que respondió: “No queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro”.



La Organización Internacional de Migraciones publicó el pasado febrero que en ese mismo mes había habido 9.000 casos de migrantes haitianos “devueltos a la fuerza desde países vecinos”, y de ellos un 95 % procedían de República Dominicana.



Precisamente el pasado 13 de febrero el presidente Luis Abinader se desplazó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití, y a su salida subrayó el rápido deterioro de la seguridad en el país vecino, ante lo que pidió actuar a la comunidad internacional, y lanzó un aviso: “O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”.



Por otro lado, el portavoz de la ONU volvió a pedir a la comunidad internacional que actúe con celeridad para resolver la crisis en el país caribeño, envuelto en una incierta transición, e instó a no delegar toda la responsabilidad en Kenia como país que se ha comprometido a liderar una futura fuerza multinacional de apoyo a la policía local.



“No creo que sea justo poner el futuro de Haití solo en los hombros de Kenia, hay una responsabilidad a nivel internacional; necesitamos que llegue más dinero para el Fondo Fiduciario” (que financiará esa misión multinacional), insistió Dujarric.



Además, dijo que no le toca a la ONU liderar el cambio en Haití: “No es cosa del secretario general ni de Naciones Unidas imponer una solución al pueblo de Haití. Ya se ha intentado muchas veces sin gran éxito. Lo que hace falta es que la clase política haitiana, la sociedad civil, acuerden una hoja de ruta, como se ha dispuesto, con la creación de un Consejo Presidencial”.



La pasada semana, los representantes de diez organizaciones que involucran a trabajadores de la caña, estudiantes en universidades, profesionales, pastores reclaman dignidad y seguridad para la comunidad haitiana en la República Dominicana. Mediante un documento pidieron la implementación y aplicación de un plan de acompañamiento y monitoreo de los migrantes haitianos, especialmente los niños, niñas y jóvenes en los temas de educación y documentación.