La hermana Inah Canabarro, una mujer brasileña que era la persona más anciana del mundo, falleció el miércoles a pocas semanas de cumplir 117 años, informó su congregación religiosa.

La Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación de monjas teresianas, indicó que Canabarro murió en su hogar por causas naturales. El velorio se llevará a cabo el jueves en Porto Alegre, la capital del estado sureño de Rio Grande do Sul.

Canabarro fue confirmada en enero como la persona más anciana del mundo por LongeviQuest, una organización que rastrea a los supercentenarios en todo el mundo. Nació en 1908 y habría cumplido 117 años el 27 de mayo. Según LongeviQuest, la persona más anciana del mundo es ahora Ethel Caterham, una mujer británica que tiene 115 años de edad.

Ella afirmó que su fe católica era la clave de su longevidad, en un video grabado por LongeviQuest en febrero de 2024. Se puede ver a la sonriente Canabarro haciendo bromas, compartiendo miniaturas de pinturas que solía hacer de flores silvestres y recitando la oración del Ave María.

La monja teresiana dijo a los visitantes de su hogar de retiro en la ciudad sureña brasileña de Porto Alegre: “Soy joven, bonita y amigable, todas cualidades muy buenas y positivas que ustedes también tienen”.

Cleber Canabarro, su sobrino de 84 años, dijo a The Associated Press en enero que, de niña, la hermana Inah Canabarro era tan delgada que muchas personas no creían que sobreviviría hasta la adultez.

Su bisabuelo fue un famoso general brasileño que tomó las armas durante el turbulento período posterior a la independencia de Brasil de Portugal en el siglo XIX.

La hermana Inah Canabarro se dedicó al trabajo religioso mientras era adolescente y pasó dos años en Montevideo, Uruguay, antes de mudarse a Río de Janeiro y finalmente establecerse en su estado natal de Rio Grande do Sul. Maestra de toda la vida, entre sus antiguos alumnos se encontraba el general Joao Figueiredo, el último de los dictadores militares que gobernaron Brasil entre 1964 y 1985. También fue la querida creadora de dos bandas de marcha en escuelas de ciudades hermanas a ambos lados de la frontera entre Uruguay y Brasil.

Para su cumpleaños número 110, fue honrada por el papa Francisco. Fue la segunda monja más anciana jamás documentada, después de Lucile Randon, quien fue la persona más anciana del mundo hasta su muerte en 2023 a la edad de 118 años.

Canabarro asumió el título de la persona viva más anciana tras la muerte de Tomiko Itooka de Japón en diciembre, según LongeviQuest. Se ubicó como la vigésima persona documentada más anciana que haya vivido, una lista encabezada por la francesa Jeanne Calment, quien murió en 1997 a la edad de 122 años, según LongeviQuest.

“Su larga y significativa vida tocó a muchos, y su legado como educadora devota, hermana religiosa y supercentenaria será recordado con gran admiración”, expresó LongeviQuest en un comunicado.

