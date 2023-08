Las ballenas nadan en la bahía de Nueva York con rascacielos de fondo

Una ballena jorobada fue captada disfrutando de las aguas teniendo como fondo los famosos rascacielos de la ciudad de Nueva York.

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation Society) compartió recientemente una foto de ensueño tomada el 2 de agosto a cinco millas del Acuario de Nueva York en Coney Island, Brooklyn, reseñó CBS News.

See It: Humpback whale photographed swimming in front of New York City skyline https://t.co/yMEUTgm8Cv via @CBSNewYork August 10, 2023

A mediados de julio otro pescador capturó un encuentro con una ballena cerca del puente Verrazzano-Narrows que conecta a Brooklyn con Staten Island.

A man fishing near the Verrazzano-Narrows Bridge had a close encounter with a whale! Here's the video. https://t.co/M4nXs7PMZG — CBS New York (@CBSNewYork) July 14, 2023

Previamente casi dos docenas de ballenas se hallaron muertas en la primavera y el invierno en playas de la región, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la organización sin fines de lucro Marine Mammal Stranding Center (MMSC), el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) y el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP).

Según NOAA la cifra elevada de mortalidad es un “evento de mortalidad inusual” en curso entre los cetáceos. Esa gran cantidad no se había visto en la región en unos 50 años, alertaron los expertos.

No sólo las ballenas registran una mortalidad inusual. En marzo ocho delfines murieron después de que una manada llegara a la costa en un varamiento masivo en Nueva Jersey, reportó The New York Times.

Incluso grupos de los dos estados (NY y NJ) escribieron en febrero al presidente Joe Biden solicitando una investigación en las áreas que se están preparando para parques eólicos marinos a gran escala. Asimismo, que se detuviesen las obras hasta que se determinaran las causas de esos decesos. A nivel regional, el mismo pedido se le ha hecho al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

Ballenas, un «milagro» en Nueva York

En lo que se ha llamado “un milagro” de ecología acuática, en la última década los científicos registran un resurgimiento de la actividad y presencia de mamíferos marinos alrededor de NYC y Nueva Jersey. Principalmente con decenas de reportes de ballenas jorobadas, delfines e incluso focas.

También de una mayor presencia de tiburones este verano. KIncluyendo la primera persona mordida en NYC en casi 70 años: una mujer el lunes en Rockaway Beach, Queens (NYC). La semana pasada en las afuera de la ciudad algunas playas se cerraron al público tras el avistamiento de escualos vivos y muertos.

Este verano se están usando drones certificados por la FAA (Administración Federal de Aviación) para monitorear a los tiburones y proteger a los bañistas en las playas con una inversión estimada de $145,000 dólares del presupuesto estatal de Nueva York.