El presidente Luis Abinader, anunció ayer el programa “Más salud y más esperanza de bida”, un plan integral de salud para los pacientes con hipertensión y diabetes de la República Dominicana el cual comenzará inmediatamente con los chequeos médicos y el levantamiento de la base de datos.



En la primera versión del 2024 de su acostumbrado encuentro con la prensa denominado LA Semanal, el mandatario sostuvo que en la República Dominicana hay una prevalencia de tres millones de personas con hipertensión arterial.



Agregó que lo más preocupante es que el 46 % de las personas hipertensas del país, desconoce que padecen la enfermedad. También afirmó que hay un millón de dominicanos que viven con diabetes mellitus y el 33,5 % de estos enfermos no lo sabe.



El mandatario señaló que, en el 2022, 66.000 personas murieron en el país, de las cuales el 70 % padecía enfermedades cardiovasculares, y esta es la principal causa de muerte.



El programa abarca a las personas hipertensas y con diabetes del régimen subsidiado del Sistema Nacional de Seguridad Social, mayores de 45 años, ya diagnosticadas con una de las enfermedades.



Indicó que de manera especial se incluyen pacientes pensionados y jubilados, así como menores de 18 años dependientes de la insulina.



El mandatario aclaró que las personas en el régimen contributivo ya tienen su programa, el cual tuvo un aumento en la cobertura el año pasado.



“Lo que estamos anunciando es que el Gobierno contribuirá al aumento de la calidad de vida de los dominicanos, dándoles acceso gratuito a los medicamentos que necesitan”, manifestó el presidente Abinader.



Para la ejecución de este programa se van a utilizar las 1.986 unidades de Atención Primaria, mil 358 centros de primer nivel, 84 centros de diagnóstico y las 636 farmacias del pueblo.



El jefe de Estado dijo que los indicadores apuntan a que la esperanza de vida en República Dominicana es de 74.4 años, frente a los 74.07 años en el conjunto de América Latina.



Considera que con el programa que se va a implementar en el país se aumentaría la esperanza de vida en dos años.



Programa Hearts



El presidente Luis Abinader informó que en busca de la prevención y control de enfermedades no transmisibles como la hipertensión y diabetes, el Gobierno se unió al programa Hearts, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La OPS afirmó que este programa será el modelo de manejo del riesgo cardiovascular, que incluye la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia en la atención primaria de la salud en toda América para el 2025.



Abinader adelantó que el programa “Más salud y más esperanza de vida”, se inicia inmediatamente con los registros y las evaluaciones médicas de los pacientes, pero los medicamentos se entregarán de forma gratuita a partir de la segunda semana de febrero próximo.



Indicó que el costo del programa ya está incluido en la asignación presupuestaria para el 2024 del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal).



Estrategia y desarrollo



El levantamiento y desarrollo del programa se realizó en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó el ministro de Salud Pública Daniel Rivera.



Dijo que el trabajo para la implementación del programa se ha venido desarrollando desde hace ocho meses y que este permitirá tener resultados “muy medibles”.



Rivera manifestó que cada paciente será atendido en las unidades de atención primaria, donde tras la primera evaluación el paciente será reevaluado transcurrido el primer mes.



“En la intervención a los pacientes se hará una evaluación para determinar su condición. Posteriormente se realizará una segunda evaluación y, de no haber un cambio, se adoptarán otras medidas, entre ellas, un cambio nutricional”, dijo Rivera.



Para la entrega de medicamentos, el paciente deberá ser evaluado primero en la unidad de atención primaria.



Rivera dijo que los medicamentos que recibirán los pacientes son fármacos con probada eficacia, entre los que citó el candesartán, la amlodipina y la hidroclorotiazida.



De su lado, el director de Promesecal, Adolfo Pérez, informó que la medicación será entregada de forma gratuita con un esquema de vigilancia, inicialmente mensual y luego trimestral.



Aparte de la entrega de medicamentos a los hipertensos y diabéticos, se promoverá que el paciente haga un cambio en su estilo de vida a uno más saludable mediante hábitos alimenticios, práctica de ejercicio y pérdida de peso.



Abinader invitó a la población a incorporar el ejercicio y un estilo de vida saludable como elementos clave para mejorar la salud general.

Dice que su salud está perfectamente bien

Al responder una pregunta de la articulista de elCaribe, Claudia Fernández Lerebours, durante LA Semanal, el presidente Luis Abinader afirmó que se siente perfectamente bien de salud.



Fernández Lerebours se interesó por conocer cómo cuida el mandataruio su salud luego de tres años como presidente y con todas las situaciones que su gestión ha enfrentado.



Abinader bromeó con la comunicadora, incluso le preguntó que si había sido Raquel Arbaje quien le mandó a hacer esa pregunta.



El mandatario aseguró que su salud está bien, aunque reconoció que debe hacer ejercicios para mantener una buena salud. Dijo que no fuma ni consume alcohol.