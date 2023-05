Email it

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró la cumbre suramericana con un llamamiento a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de las ideologías y comience a funcionar de inmediato.



En la apertura de la cumbre, Lula propuso crear un “grupo de alto nivel”, formado por representantes de los presidentes, que prepare en un plazo de 120 días una nueva “hoja de ruta para la integración de Suramérica”.



A la cumbre asisten los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi; Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Venezuela, Nicolás Maduro. Perú está representado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.



Lula hizo un largo repaso de los diversos intentos de Suramérica por alcanzar una verdadera integración, frustrados desde la década de 1960, y aseguró que la región ya no puede esperar para superar en condiciones de unidad los abismos sociales que persisten “desde el colonialismo”.



Decálogo



El presidente brasileño propuso entonces diez primeros puntos para la discusión, en una suerte de decálogo para esa nueva integración que propone.



Planteó “poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social”, a través de organismos financieros regionales, y analizar la posibilidad de usar las monedas locales en el comercio suramericano, a fin de reducir la elevada dependencia del dólar.



También propuso discutir iniciativas para homologar regulaciones y reducir la burocracia en el área comercial, ampliar el comercio electrónico y fundamentalmente “actualizar la cartera de proyectos” para la integración física de la región, diseñada hace ya más de dos décadas y en su mayoría totalmente inconclusa.



El “decálogo” de Lula también incluyó la posible creación de un “mercado energético suramericano, que asegure el abastecimiento, el uso eficiente de los recursos, la estabilidad jurídica, los precios justos y la sostenibilidad social y ambiental”.



Tras la intervención de Lula, la transmisión oficial de la cumbre, que se celebra en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería en Brasilia, fue suspendida por el carácter privado de la reunión.



Según el programa oficial, cada mandatario intervendrá en una primera plenaria y luego habrá una segunda, definida como “Diálogo entre los Presidentes”.



Lacalle Pou pide dejar de crear instituciones regionales



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió este martes a sus homólogos suramericanos en Brasilia utilizar los mecanismos de integración regional que ya existen y dejar de crear nuevas instituciones porque terminan siendo “clubes ideológicos”.



“¡Chega (en portugués) de instituciones! ¡Basta de instituciones! (…) Si no, terminamos siendo clubes ideológicos, que tienen vida y comunidad en tanto y cuanto machemos las ideologías”, dijo Lacalle Pou ante una docena de líderes de la región, según un video de su intervención difundido en sus redes sociales.



“Utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las que participamos, y bienvenido el liderazgo de las grandes naciones”, apuntó Lacalle Pou en referencia a la iniciativa que ha tomado Lula para integrar la región.



“Creo que debemos parar esa tendencia a la creación de organizaciones, vayamos a las acciones”, añadió el presidente uruguayo.

Boric llama la atención sobre Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una “realidad seria” y no una “construcción narrativa”, como señaló en la víspera su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula ayer (… ) No es una construcción narrativa, es una realidad seria”, indicó el exlíder estudiantil en un punto de prensa en el marco de la cumbre regional que se celebra en Brasilia este martes.“He tenido la oportunidad de ver (esa realidad) en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy en día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara”, añadió. A diferencia de otros líderes progresistas de la región, Boric ha sido muy crítico con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero siempre ha cuestionado las sanciones económicas contra el país suramericanoe instó a Estados Unidos y la Unión Europea a retirarlas para que “el pueblo venezolano pueda salir adelante”. “Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones donde solo nos atacamos los unos a los otros”, señaló .