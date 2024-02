Santiago de Chile. Por segundo día consecutivo, miles de ciudadanos hicieron fila para despedir al expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido en un accidente de helicóptero.



Chile sigue consternado por el repentino fallecimiento a los 74 años de quien fue el primer presidente de derechas tras la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y quien gobernó el país durante dos periodos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022).



“El impacto ha sido muy fuerte, tendremos que ir asimilándolo. Solo quiero agradecer a todas las personas de todos los lugares de Chile que nos han mandado cariño. Realmente ha sido muy emocionante y muy merecido para Sebastián”, dijo su viuda y ex primera dama, Cecilia Morel, a su salida del velatorio y en sus primeras declaraciones tras el fatídico accidente.



Minutos antes, Andrés Chadwick, primo, exministro y uno de los principales asesores del exmandatario, aseguró que el mayor legado de Piñera se ha podido “ver en el cariño de la gente, en el respeto y en la admiración de miles de chilenos”.



Hasta la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago, donde está siendo velado el exmandatario desde el miércoles, se acercaron representantes de todo el espectro político y ciudadanos anónimos como Lizy Muñoz, de 72 años, que le dijo a EFE que Piñera “fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile” porque hizo que “las pensiones fueran un poquito mejor”.



Bajo un sol abrasador y en la misma fila, Aníbal Araya apuntó a EFE que al exgobernante “le tocó vivir un segundo mandato muy complejo” y que “la historia, con el tiempo, juzgará mejor su gestión”.



“Gestionó de manera excepcional el flagelo de la covid. Chile fue un modelo y Piñera fue reconocido internacionalmente”, expresó a EFE Ricardo Capeletti, otro ciudadano.



“Queríamos que se volviera a presentar en 2025”, añadió a EFE unos metros más adelante Francisca Leiva.