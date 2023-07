Email it

El Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar por un año la misión política que Naciones Unidas tiene en Haití.



La organización dijo que sigue evaluando cómo ayudar a las autoridades a combatir a las bandas armadas que controlan varias zonas del país ante las dificultades para encontrar un país dispuesto a liderar el envío de una fuerza policial.



Por unanimidad, los 15 Estados miembros aprobaron una resolución propuesta por Estados Unidos y Ecuador para extender hasta julio del próximo año el mandato de esa misión política, oficialmente conocida como la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh).



El Consejo de Seguridad autorizó además un pequeño incremento -de 42 a 70- en el número de personal policial que participa en la misión con el fin de que refuerce su apoyo de formación de la Policía haitiana.



En el texto se aborda además la grave crisis de violencia e inseguridad que vive Haití y se pide un refuerzo de la lucha contra las pandillas que se han hecho fuertes en los últimos años, por ejemplo pidiendo a todos las naciones que cooperen para frenar el tráfico ilícito de armas hacia el país.



Sobre la posibilidad de enviar una fuerza multinacional para ayudar a combatir a esos grupos armados, algo que el Gobierno haitiano solicitó el pasado octubre, el Consejo de Seguridad “anima” a los Estados miembros a “facilitar apoyo de seguridad a la Policía Nacional”, incluyendo a través del “despliegue de una fuerza especializada, previa consulta con actores haitianos”.



Pese a los repetidos llamamientos del secretario general de la ONU, António Guterres, hasta ahora esa fuerza no se ha materializado ante la reticencia de los países a liderarla.



Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos y Canadá han encabezado las conversaciones sobre esta posible operación, pero hasta el momento no han mostrado intención de encabezarla y no se ha encontrado a ningún país con capacidad y disposición a hacerlo.



Además, en las últimas semanas Rusia y China se han mostrado escépticas sobre la necesidad de crear esta fuerza multinacional.



En la resolución de hoy, el Consejo de Seguridad pide a Guterres que presente en un plazo de 30 días un informe que detalle “el espectro completo de opciones de apoyo que Naciones Unidas puede ofrecer para mejorar la situación de seguridad”.



Ello, según la resolución, debe incluir propuestas para combatir el tráfico de armas, reforzar el entrenamiento de la policía haitiana, respaldo a esa fuerza multinacional o una posible operación de mantenimiento de la paz, una opción esta última que tanto la ONU como Haití rechazan dado el mal recuerdo que dejó en el país la última misión de los “cascos azules”, considerados responsables de propagar una de las peores epidemias de cólera que se recuerdan.

Tres miembros de Caricom viajan a Haití

La ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson, informó que tres miembros del Grupo de Personalidades Eminentes (EPG, por sus siglas en inglés) de la Comunidad del Caribe (Caricom) viajaron a Haití para ayudar a encontrar una solución a la crisis política y socioeconómica del país. La agenda completa no se dio a conocer.