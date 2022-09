Email it

Buenos Aires.- La novia del detenido por el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, declaró este martes ante la Justicia argentina luego de haber sido trasladada a los tribunales de Comodoro Py junto al principal acusado.

“Le dije que vaya a declarar con la verdad. Hablé con ella después de que declaró”, afirmó el padre de la joven, Leonardo Uliarte, en declaraciones al canal de noticias A24.

La novia del principal acusado por el intento de magnicidio, Brenda Uliarte, fue arrestada por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo pedido de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que lleva adelante la causa.

Uliarte fue identificada en un video que se viralizó en redes sociales durante el momento en que detuvieron a Fernando Sabag Montiel, el hombre brasileño de 35 años que intentó disparar contra Fernández.

«Ella no sabía ni donde estaba parada y no sabía qué hacer, no es capaz de esa terrible atrocidad y este tipo quiso sus cinco minutos de fama”, aseguró el padre de la joven respecto al video en el que aparece su hija durante el ataque a la vicepresidenta.

La pareja fue trasladada este martes a los tribunales de Comodoro Py con la intención de que presten declaración indagatoria ante Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, ya que la tarjeta SIM del teléfono móvil de Montiel se encontraron fotografías de la joven posando con un arma de fuego, que supuestamente sería la que usó el acusado.

Al igual que Montiel, Uliarte se negó a dar la contraseña de su teléfono y el dispositivo quedó en manos de los peritos informáticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Debido a que la jueza decretó el secreto de sumario, la investigación se mueve en medio de un gran hermetismo, sin embargo, Uliarte había emitido declaraciones a la prensa en donde afirmaba que se enteró del atentado por la televisión y que no había estado en el lugar de los hechos.

Durante la noche del jueves pasado, quedó filmado en las cámaras de televisión como Montiel apuntó con una pistola marca Bersa, calibre 32 e intentó gatillar contra el rostro de Cristina Fernández, sin embargo, el disparo no salió y fue reducido rápidamente.