Ginebra, 12 may (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reclamaron hoy a los Estados americanos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes y solicitantes de asilo, un día después de que EEUU pusiera fin a su controvertido Título 42.

Retirada esa norma, que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública, las dos agencias de la ONU indicaron en un comunicado conjunto que ese Título 42 debería haber dejado de aplicarse «hace ya largo tiempo», pero incluso ahora podría dar paso a «nuevas restricciones de acceso».

En ese sentido, OIM y ACNUR criticaron las nuevas leyes gubernamentales estadounidenses que restringen el acceso a solicitantes de asilo que llegan de forma irregular a través de un tercer país, algo que según las agencias «es incompatible con los principios de la ley internacional sobre los refugiados».

También recordaron que cualquier acuerdo entre Estados para el retorno de migrantes y refugiados no puede violar el principio internacional de no devolución, según el cual no se puede repatriar a personas que provengan de países donde sus vidas podrían estar en riesgo.

ACNUR y OIM también señalaron que aunque el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de su frontera con México ha crecido en los últimos años, «la mayoría de las personas en movimiento en América son acogidas por comunidades en Latinoamérica».

«Los desafíos que enfrenta el flujo de migrantes y refugiados no pueden ser resueltos por un país por sí solo», agregó el comunicado conjunto.

Éste subrayó que sólo se pueden lograr progresos en este fenómeno si se atienden las verdaderas causas que impulsan a muchos a migrar o huir, dando acceso a procedimientos justos y eficaces de asilo y facilitando vías seguras que sirvan de alternativa a muchas de las actuales, irregulares y peligrosas.

Desde este jueves se aplica a los refugiados que entren en EEUU el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos, aunque el Gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringirán el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México.

Estas nuevas medidas consideran «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EEUU. EFE