Email it

Por segunda ocasión Jessica Leeds se presenta ante un juzgado para acusar al expresidente Donald Trump de haberla agredido sexualmente, esta vez como testigo de la escritora E. Jean Carroll.

Leeds, de 81, declaró que Trump también a ella la agredió sexualmente por el empresario durante un vuelo a Nueva York “en 1978-1979″. La mujer contó que tuvo que levantarse de su asiento en primera clase porque un hombre de negocios en referencia a Trump- había tratado de besarla en el cuello y tocarla.

“No mediaron palabras. Surgió de la nada (…) Trató de besarme, de tocar mis senos”, comentó Leeds bajo juramento y explicó que fue cuando el magnate “puso las manos bajo mi blusa” que se levantó de su lugar.

“Me pareció que duró una eternidad”, pese a que sólo pasaron unos “segundos”, agregó.

Su declaración no fue una novedad ya que en 2016, semanas antes de la elección presidencial que llevó a Trump a la Casa Blanca, Leeds había hablado de su caso en el diario The New York Times.

Ver: Donald Trump insiste en aplazar juicio de Carroll

Donald Trump se entrega para que le lean los cargos

El día de ayer se llevó a cabo el Juicio contra el exmandatario estadounidenses Donald Trump, quien está siendo acusado de violar y difamar a la escritora E. Jean Carroll.

Patrón de agreción de Trump, según Crowleyvv

Durante el mismo, se resaltó el supuesto Modus operandi del expresidente. “Tres mujeres, un patrón claro”, sostuvo Shawn Crowley, abogado de Carroll, «Lanzarse, besar, agarrar, manosear, no esperar. Cuando eres una celebridad puedes hacer lo que quieras. Y cuando ellas hablen de lo que pasó, atacarlas, humillarlas, llamarlas mentirosas. Llamarlas demasiado feas para agredirlas”.

Se recuerda que, Carroll demandó a Trump por agresión sexual y difamación, al señalarlo de haberla violado en el probador de una tienda departamental de lujo en Manhattan en la primavera de 1996, y de luego haberla difamado años después cuando hizo públicas las acusaciones.

El jurado estuvo presente en la corte este martes y los primeros testigos subirán al estrado a partir del miércoles.

Trump no está siendo procesado penalmente por las acusaciones de violación de Carroll. La columnista no especificó una cantidad de dinero en su demanda civil presentada en la corte federal de Manhattan, pero busca pago por daños monetarios y una retractación de una declaración de octubre de 2022 que Trump hizo sobre ella en las redes sociales.