Padres drogaron y abusaron sexualmente de su hija durante ocho años

Por ocho años abusaron sexualmente de su hija, comenzó cuando apenas era una niña de cinco. Usaban jarabe para la tos para sedarla, lo ponían en sus malteadas. Algunas ocasiones no se limitaron a violarla, además grabaron los ataques.

Un día en que sus padres salieron de fiesta la adolescente de 13 años aprovechó para escapar del infierno que era su hogar. Christopher y Ashley Thomley fueron detenidos por los hechos, ocurridos en el Condado de Bexar, Texas.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que la adolescene se fue, se despidió de su perro y siguió su camino. Al volver a casa, sus padres denunciaron a la policía la desaparición de su hija. Después, una llamada a emergencias reportó que una joven corría por la Carretera 90, la chica fue detenida y se confirmó que era la menor con reporte de desaparición. Tras interrogarla la víctima dijo que huyó de su hogar porque sus padres abusaron sexualmente de ella.

No tenía a donde ir, estudiaba en casa y no contaba con amigos ni compañeros, solo vio al oportunidad de escapar del infierno y la tomó, pero sus pasos no la llevaron muy lejos, pero sí lo suficiente para denunciar lo que los seres que debían cuidarla le hacían.

La escena donde abusaron sexualmente de la niña

Según la investigación de la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar, el abuso tenía la anuencia por la madre de la menor. Incluso ocurría con ella presente. Aunque la víctima reveló que las violaciones comenzaron cuando tenía cinco o seis años, la policía considera que pudo ser mucho antes, pero ella no es capaz de recordarlo.

Tras el relato de la víctima la policía realizó una revisión al hogar, encontraron que había cámaras de videovigilancia en casi todas las habitaciones. También hallaron seis celulares, seis computadoras portátiles, varios aparatos para almacenar contenido y dos cámaras digitales.

La Oficina del Sheriff del condado de Bexar en Texas calificó el caso como «exasperante» y «repugnante». La niña ahora está bajo el cuidado del estado, mientras que sus padres están en la cárcel.