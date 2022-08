Pastor tilda de "pobres y arruinados" a feligreses por no darle reloj de lujo

Un pastor en Missouri pidió disculpas de forma pública luego de quedar grabado en un video de uno de sus sermones donde llama a sus feligreses «pobres y arruinados». ¿La razón? No comprarle reloj de lujo Movado, que puede costar hasta $3,000 dólares.

Carlton Funderburke es pastor de una iglesia ubicada en Kansas City (Missouri, EEUU). Tras el incidente, se disculpó a través de un video difundido en las redes sociales.

En el audiovisual el religioso califica como «inexcusable» el discurso que dio el pasado 7 de agosto en su congregación.

“A pesar de que hay un contexto detrás del contenido de la grabación, ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia que causé con mis palabras“, dijo Funderburke que asegura está arrepentido de su acción.

«He hablado con aquellos de los que soy responsable y he recibido su corrección e instrucción. De manera privada también me he disculpado con nuestra iglesia, que me ha extendido su amor y apoyo”, añadió.

«Pobres y arruinados»

En el controversial audiovisual se escucha al religiosos arremeter contra los miembros de su iglesia por no comprarle el reloj Movado para honrarlo.

“Esta es la manera por la que yo sé que ustedes siguen siendo pobres, arruinados, rotos y disgustados, por la manera en la que me han honrado. ¿Yo no valgo su dinero para McDonald’s”?, ¿yo no valgo su dinero para Red Lobster?, ¿yo no valgo su dinero para tejidos de St. John? Todos ustedes no pueden permitirse el lujo de ninguna manera”, arremetió el pastor.

“¿Yo no valgo su Louis Vuitton?, ¿no valgo su Prada?, ¿no valgo su Gucci?”, agregó.

De igual forma, siguió cuestionando que pidió el reloj el año pasado y que ya era agosto cuando no se lo habían comprado, enfatizando en que podrían encontrarlo en Sam’s Club.

«Ustedes no han dicho nada. Déjame patear la puerta y hablar con mis hijos e hijas baratas», dijo.

Finalizó con las siguientes palabras: «Todos ustedes oyeron de su pastor y padre, estoy cansado de ustedes. Estoy cansado de tantas expresiones baratas».