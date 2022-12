El exjefe de gabinete de Pedro Castillo, Guido Bellido, indicó que el exmandatario “pudo ser inducido” a disolver el Congreso. Además, asegura que el ex mandatario “no recuerda” haber leído el decreto golpista.

“Yo le digo ‘¿por qué ha hecho la lectura?’ (del decreto que disolvía el Congreso); y me dice que no se recuerda“, mencionó el congresista Bellido a la prensa, tras visitar al expresidente en la base policial de Lima, en donde permanece detenido, reseñan medios locales.

🔴 ¡¡¡ATENCIÓN!!! “El presidente no recuerda lo que ha leído [sobre el mensaje a la Nación del golpe de Estado]”, dijo el congresista Guido Bellido luego de visitar al golpista Pedro Castillo en la DIROES. pic.twitter.com/VCJgfleswK — Infórmate Perú (@informateperu) December 9, 2022

“Lo que el día de hoy me ha dicho es que él no se recuerda cuando dio la lectura. A mi no me corresponde qué ha podido pasar. Le he consultado y el dice que no se acuerda”, insistió.

Además publicó un Tweet hablando del tema.

El estado psicológico de P. Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) December 8, 2022

Bellido, quien es el exjefe de gabinete de Castillo en 2021, dijo que por ahora la prioridad es liberar al exmandatario Pedro Castillo.

Esta versión acerca de que Castillo «lo indujeron con drogas» a leer discurso golpista, también fue mencionado por Guillermo Olivera, uno de sus abogados.

“Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida, una supuesta agua y que después de beber el agua se sintió como atontado“, explicó al salir del sitio de reclusión de Castillo.

Pedro Castillo está detenido mientras duren las investigaciones en su contra tras su fracasado golpe de Estado el día miércoles. Posteriormente, el Congreso de Perú lo destituyó y las autoridades lo detuvieron por flagrancia delictivo. Su lugar ahora lo ocupa Dina Boluarte, la vicepresidenta.