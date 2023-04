Email it

NUEVA YORK.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado lunes una ley para finalizar con el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19 en territorio estadounidense.

Hasta esta fecha han fallecido 1,157,022 personas de diferentes nacionalidades y edades; asimismo, 106,376,396 contagiados.

Los estados con más fallecimientos por la pandemia son California con 102,096 y la cantidad de 12,186,221 contagiados. Texas con 94,129 y la suma de 8,560,711. Florida con 87,141 y la suma de 7,542,869, y NY con 77,462 y la cantidad de 6,998,165.

De los fallecidos y contagiados en el estado de NY corresponden a la Gran Manzana 45,186 y 3,100,340. De esta cantidad, pertenecen a Brooklyn 14,268 muertos y 916,196 contagiados. A Queens13,448 y 867,837. En El Bronx 8,536 y 513,768. En Manhattan 6,190 y 590,471. Y Staten Island con 2,744 fallecimientos y 212,058 contagiados.

Hasta el pasado lunes en el mundo se reportaron 6,838,153 fallecimientos y 685,060,610 contagiados.

Entre los fallecidos y contagiados en el mundo y EUA por el Covid-19 hay miles de dominicanos.

Los datos son proporcionados por Worldometer, un proveedor de estadísticas globales de Covid-19, que son utilizadas por el gobierno del Reino Unido , Johns Hopkins CSSE , los gobiernos de Tailandia, Pakistán, Vietnam, Financial Times, The New York Times, entre otros.,