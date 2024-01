La comunidad internacional, preocupada por la situación en ese país andino, apoya a Daniel Noboa

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado, lo que le llevó a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que su Gobierno ha calificado como “terroristas”.



“Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas”, señaló Noboa en su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad, iniciada con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros, antes de que fuese trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.



En una entrevista a Radio Canela, Noboa afirmó que las acciones violentas de los últimos días son la respuestas de los grupos criminales ante las acciones que está tomando su administración para detener la escalada de inseguridad que ha hecho que Ecuador se sitúe como uno de los países más violentos del mundo.



Después de que el Ejecutivo haya declarado a estas bandas como objetivos militares, el mandatario consideró que estos grupos se lo pensarán dos veces antes de realizar acciones como la toma de las instalaciones de un canal de televisión como sucedió el martes.



“No van a doblegar al presidente”



A criterio de Noboa, las bandas criminales quieren difundir estas imágenes para causar terror y ver si doblegan al presidente de la República, “pero no lo van a conseguir”.



“Nos vamos a negociar con terroristas”, reiteró Noboa al señalar que están trabajando en las formas de rescatar a los guardias penitenciarios que permanecen retenidos por presos integrantes de estos grupos delincuenciales en varias prisiones del país.



“No vamos a ceder ante las estupideces que están acostumbrados a hacer”, continuó el presidente al comentar que van a ser más estrictos que los Gobiernos anteriores, “porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar contra estos objetivos militares”.



“Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos sanos y salvos, pero no podemos parar una guerra por eso, porque el Estado está en guerra”, remarcó.



El presidente ecuatoriano también lanzó una advertencia a los jueces y fiscales que tomen resoluciones favorables a los líderes o a los miembros de las bandas criminales, pues aseveró que también serán considerados y tratados como terroristas.



“¿Quién quiere ayudar?”



Sobre la imagen internacional de Ecuador, Noboa apuntó que ahora no es momento de ir a ferias “y decir que en Ecuador no pasa nada y que todo está bonito”.



“(Eso) es tratar de engañar a la comunidad internacional. Ahora es decirle que estamos en estado de guerra. ¿Quién quiere ayudar? Resolvamos el problema, que tiene que hacerse pronto, y así será más fácil que venga el inversionista y el turista”, apuntó.



El gobernante también consideró que si no tomaban estas medidas ahora era “prolongar la muerte, sostener algo insostenible”.



Propone deportar presos colombianos



Noboa agradeció la ayuda ofrecida por países como Estados Unidos, China, Israel, Perú, Argentina y Colombia, a cuyo Gobierno propuso que se haga cargo de alrededor de 1.500 presos colombianos que permanecen en las cárceles ecuatorianas, lo que les permitiría bajar el hacinamiento de las prisiones.



El mandatario decretó este lunes un estado de excepción en todo el país debido a la acción violenta de grupos de delincuencia organizada, sobre todo por disturbios en unas seis cárceles y la fuga de reos considerados de alta peligrosidad, entre ellos ‘Fito’ y Fabricio Colón Pico.



El incendio de vehículos, el secuestro y amenazas a agentes de policía y penitenciarios, ataques con explosivos y la irrupción de encapuchados armados al canal TC Televisión desbordó la situación en Ecuador, que el martes vivió una jornada de terror en este pulso entre el crimen organizado y el Estado que dejó al menos ocho muertos.

Ecuador redobló la seguridad en todos sus puntos fronterizos.

Comunidad internacional



La comunidad internacional expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Ecuador debido a la ola de violencia desencadenada por los grupos criminales y expresó su apoyo al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que ha declarado el estado de excepción y ha manifestado que el país se encuentra en guerra.



El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su alarma por “el deterioro de la situación” en Ecuador, condenó la reciente violencia de los grupos criminales y se solidarizó con el pueblo ecuatoriano.



Guterres “está muy alarmado por el deterioro de la situación en el país así como por el impacto disruptivo en las vidas de los ecuatorianos”, “condena los actos criminales de violencia” y “envía un mensaje de solidaridad a los ecuatorianos”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria en Nueva York.



El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la violencia que vive Ecuador y subrayó el apoyo de la UE a las instituciones democráticas del país.



“Profundamente preocupado por el grave repunte de la violencia en Ecuador orquestado por grupos criminales”, indicó Borrell en un mensaje a través de la red social X (antes Twitter), en el que recalcó que se trata de “un ataque directo a la democracia y al Estado de derecho”.



El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que monitorea “de cerca” los reportes de “violencia, secuestros y una serie de explosiones en Ecuador” y que está listo “para brindar asistencia”, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su confianza en que Ecuador recobre pronto la normalidad y respaldó la institucionalidad democrática en este país.



Sánchez, que habló durante la apertura de la VIII Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid durante dos jornadas, trasladó la solidaridad del Gobierno y del conjunto de la sociedad española con Ecuador y señaló que se está siguiendo con “preocupación lógica” los acontecimientos de las últimas horas.



Rusia también se solidarizó con el Gobierno y el pueblo de Ecuador y condenó los métodos terroristas utilizados por las estructuras criminales que buscan desestabilizar la situación política interna en el país latinoamericano.



“Expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Ecuador, que afrontan un fuerte aumento de las actividades de estructuras criminales destinadas a desestabilizar la situación política interna”, afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó este miércoles que la crisis de violencia en Ecuador “sea transitoria” y respaldó las acciones del Gobierno de Ecuador para contener la violencia.



El Gobierno cubano, por su parte, rechazó la violencia en varias ciudades de Ecuador y manifestó su “apoyo y solidaridad” al pueblo de ese país suramericano, informaron este miércoles medios estatales.

Petro critica la política antidrogas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló como causante de la situación que atraviesa Ecuador a “una política antidrogas equivocada”, que ha llevado a la expansión de bandas internacionales en un problema que no es solo de Ecuador sino “multinacional”.



Contestando a un mensaje en X (antes Twitter) del secretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, donde mostraba la solidaridad de EE.UU. con Ecuador y ofrecía “asistencia” al Gobierno ecuatoriano, Petro insistió en que el “crimen hoy es multinacional y multicrimen”.



“En América la expansión de poderosas bandas internacionales tiene que ver con una política antidrogas equivocada”, añadió el mandatario colombiano; por ello, “entre más prohibición, más rentabilidad de lo ilícito y más poder mortífero de las bandas”.



La solución, más allá de la militarización, según Petro, es “dotarse de poderosas políticas de empoderamiento juvenil que incluye la conectividad, la cultura y la educación superior”.



Colombia expresó ayer su solidaridad al Gobierno ecuatoriano y su rechazo ante la violencia que vive el país, ejercida por grupos criminales que han incendiado vehículos, secuestrado agentes y hasta ocupado con armas un canal de televisión. “Estamos con ustedes”, dijo Petro.