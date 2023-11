Jerusalén. Israel y el grupo islamista Hamás han alcanzado un acuerdo para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos, que incluye la primera tregua en mes y medio de guerra, que se espera que entre en vigor mañana y dure un mínimo de cuatro días.



El alto el fuego, que podrá extenderse un máximo de diez días, supone un alivio a la población civil del devastado enclave, donde ya han fallecido más de 14.100 gazatíes -se estima que otros 6.800 están muertos bajo los escombros o sus cadáveres tirados por las calles- por los indiscriminados bombardeos israelíes; pero también para los familiares de los más de 240 rehenes que Hamás y otras milicias islamistas retienen en la Franja.



“Damos la bienvenida a todos los rehenes que regresen a casa, pero nuestra demanda permanece sin cambios: la liberación inmediata de todos los cautivos”, afirmó el grupo que aglutina a las familias de los secuestrados, que en las últimas semanas han acelerado sus movilizaciones para presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu en favor de una negociación.



“Es una decisión difícil, pero es la decisión correcta”, afirmó el primer ministro anoche, antes de la reunión con su consejo de ministros en la que votaron a favor de aceptar el acuerdo, logrado después de semanas de mediación de Catar, Egipto y EEUU. El acuerdo, al que tanto el gobierno israelí como la dirección de Hamás dieron luz verde esta madrugada, incluye una primera fase en la que Hamás liberará a 50 rehenes, todos mujeres y niños; y una vez que estén de vuelta en Israel -a donde llegarán desde Egipto, ya que saldrán de la Franja por el cruce de Rafah-, las autoridades israelíes excarcelarán a 150 presos palestinos, también mujeres y menores.



La entrega de rehenes se hará en tandas de unos 12 rehenes por día, durante los cuatro días del pactado alto el fuego, en el que las partes se comprometen a cesar por completo todos los combates en todo el enclave, tanto terrestres como aéreos.



Según ha podido saber EFE, la liberación de una primera tanda de 50 rehenes -donde tendrán preferencia niños con sus madres- no implica que salgan todas las mujeres y menores secuestrados. Se calcula, que entre los más de 230 cautivos, hay al menos 40 niños.



Si las partes cumplen los términos, el cese el fuego se podrá extender un máximo de diez días, en los que Hamás llegará a liberar a 150 rehenes, a cambio de hasta 300 presos palestinos, que no tengan delitos de sangre. El Ministerio de Justicia ya publicó hoy la lista de los 300 prisioneros que podrían ser excarcelados en el canje. Sin embargo, el acuerdo por un alto el fuego temporal no implica el fin de la guerra, según han subrayado ambas partes. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, insistió anoche en que los combates no cesarán hasta que se hayan “destruido por completo” las capacidades militares de Hamás.



Por su parte, el grupo destacó que la tregua permite un “alivio y la oportunidad de curar las heridas de la Franja”, pero que “consolida la voluntad de la resistencia” para seguir luchando contra el “enemigo sionista”. Se espera que el alto el fuego entre en vigor este jueves por la mañana, posiblemente a las 10 hora local (8GMT), según han adelantado fuentes de ambas partes, aunque no se ha confirmado aún formalmente. El acuerdo también contempla la entrada a la Franja, incluida la parte norte, de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible, fundamental para el suministro eléctrico y el funcionamiento de los hospitales, que han quedado todos fuera de servicio en la mitad septentrional del enclave, donde Israel centra en estos momentos su ofensiva terrestre.

Gobierno israelí promete continuar la guerra

El Gobierno israelí prometió continuar la guerra contra los “subhumanos” de Hamás después de la tregua acordada con el grupo islamista palestino para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos que entra en vigor hoy.



“Ciudadanos de Israel, quiero ser claro, la guerra continúa. Vamos a continuar hasta lograr todos nuestros objetivos para traer de vuelta a todos los rehenes, para liquidar a Hamás y para asegurarnos de que el día después de Hamás en Gaza no haya ningún factor para que se eduque a los niños en el terror o para que sea un refugio de terroristas”, dijo Netanyahu en su primera intervención pública tras el acuerdo alcanzado con el grupo islamista.



El primer ministro insistió en que el acuerdo alcanzado con Hamás, que incluye una tregua de cuatro días para la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos, se produjo gracias a la combinación de un esfuerzo militar para crear presión sobre Hamás y otro político. “Estamos aprovechando todas las oportunidades para liberar a nuestros rehenes, porque traerlos de vuelta es una misión sagrada”, dijo Netanyahu en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el exministro de Defensa y miembro del gabinete de guerra Benny Gantz.