Kiev/Moscú, 14 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se hizo hoy eco de las dificultades que Ucrania está teniendo para asegurarse la continuidad de la ayuda militar y económica de Estados Unidos y alejó la posibilidad de abrir negociaciones para poner fin a la guerra, al asegurar que seguirá luchando hasta conseguir sus objetivos.

“La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos”, dijo el jefe del Kremlin en su tradicional rueda de prensa de fin de año, en la que también aseguró que éstos siguen siendo los que Moscú declaró para justificar la invasión: forzar a Ucrania a la “desmilitarización”, a la “desnazificación” y a un “estatus neutral”.

El presidente ruso aludió de forma implícita a las vacilaciones de Estados Unidos a la hora de seguir apoyando a Kiev, y se refirió a la situación en que coloca a Ucrania esta dependencia de un país extranjero.

“Hoy Ucrania no produce casi nada (…) Traen todo desde fuera, gratis. Pero esta ganga puede terminar algún día. Y aparentemente está terminando”, afirmó.

Putin presumió asimismo de la “fortaleza y la estabilidad” con que la economía rusa ha resistido a las sanciones occidentales e insistió en calificar de fracaso la “gran contraofensiva” ucraniana de este verano. “No logró nada en ninguna parte”, concluyó.

Ucrania mira a Bruselas

Mientras en Kiev, la Administración del presidente ucraniano Volodímir Zelenski mira este jueves a Bruselas a la espera de que los Veintisiete tomen una decisión sobre la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania que recomienda la Comisión Europea (CE).

Poco antes de que empezara el Consejo Europeo en el que debe resolverse la cuestión, Zelenski se dirigió por videoconferencia a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para pedirles que den luz verde al comienzo de negociaciones y eviten así darle a Putin la que sería, dijo, su “primera y única victoria del año”.

El jefe del Estado ucraniano alabó ante los líderes europeos la solidez de su apoyo a Kiev durante 2023, y les pidió que continúen en la misma línea.

“Es muy importante que no caigamos otra vez en la indecisión hoy”, dijo Zelenski, que advirtió del peligro de que “Europa sea percibida como no fiable o incapaz de tomar las decisiones para las que se había preparado” si no aprueba la apertura de negociaciones con Kiev.

Orbán se reafirma en su veto

Para abrir este nuevo capítulo en su camino a la UE, Ucrania necesita que los Veintisiete voten a favor de manera unánime.

El principal obstáculo para Kiev parece ser el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, que ha vuelto a reafirmar hoy su postura pese a los intentos de varios líderes europeos para convencerle de que se apee del veto.

«La ampliación no es un tema teórico. La ampliación es un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas e, incluso con la evaluación de la Comisión (Europea), tres de siete no están cumplidas. No hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania», dijo Orbán a su llegada a la reunión de Bruselas.

Hungría también podría vetar la partida de 50.000 millones de euros en apoyo a Ucrania que la Comisión ha propuesto para el período 2023-2027.

Explosiones en Jmelnitski y Kiev

La tarde del jueves estuvo marcada en la capital ucraniana por las alarmas antiaéreas y el sonido de las explosiones a una hora poco habitual.

Poco antes de las cuatro de la tarde (13.00 GMT), después de meses sin ataques durante el día, se escucharon en el centro de la capital al menos dos detonaciones potentes.

“Por fortuna, no ha habido bajas en la región, ni se han registrado impactos en la infraestructura, ni la caída de fragmentos de objetivos derribados”, escribió en sus redes sociales el jefe de la Administración Militar de la región de Kiev, Ruslán Kravchenko, que no especificó el tipo de armamento que causó la explosión.

Poco antes, según medios locales, se habían escuchado explosiones en la región de Jmelnitski, en Ucrania occidental y un objetivo habitual de los ataques rusos debido a que alberga una gran base aérea en su territorio.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, explicó en televisión que la región fue atacada con un misil supersónico Kinzhal, el más valioso de los que dispone Rusia. Ignat no dio información sobre los daños causados en el ataque. EFE