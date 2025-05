ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias;- Vladímir Putin se ha pronunciado sobre las mentiras que rodearon los acuerdos de Minsk (firmados en 2014 para no ser cumplidos, como reconoció posteriormente Occidente) y por qué Moscú confió en ellos.

“Rusia se encontraba en tal estado que nosotros no podíamos no creer y no podíamos iniciar movimientos bruscos sin realizar un trabajo pertinente en el ámbito de la seguridad, y en el ámbito de la construcción de las Fuerzas Armadas y en el ámbito de la economía y las finanzas”, explicó Putin en una entrevista con el periodista Pável Zarubin para el documental ‘Rusia. Kremlin. Putin. 25 años’.

El líder ruso destacó que Moscú buscaba con toda sinceridad “resolver el problema del Donbass por medios pacíficos“, pero “la otra parte pensaba y actuaba” de manera diferente. Al exponer la situación, Putin subrayó que “cualquiera puede ser engañado“, respondiendo a Zarubin, que afirmaba no poder creer que el presidente ruso pueda caer en un engaño.

El mandatario agregó que los líderes occidentales “simplemente cogieron una pausa, bajo el pretexto de la necesidad de cumplir los acuerdos de Minsk, para rearmar a Ucrania y prepararse para la guerra con Rusia”. “Esto también es una experiencia para nosotros. Y por supuesto debemos tener en cuenta esta experiencia en el futuro”, concluyó.

Los acuerdos de Minsk pretendían poner fin al conflicto armado interno en el sureste de Ucrania provocado por el golpe de Estado en Kiev en 2014, pero desde Occidente han reconocido en más de una ocasión que se firmaron con el fin de “darle tiempo a Ucrania para volverse más fuerte”. Moscú ha denunciado reiteradamente que Kiev nunca cumplió con las condiciones establecidas en esos acuerdos, que entre otras cosas preveían un alto el fuego.