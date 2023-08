Email it

Quito. Ecuador inició ayer una semana electoral que culminará el domingo con una nueva cita en las urnas, donde los ecuatorianos están convocados para decidir sobre cuatro asuntos: un nuevo presidente, una nueva Asamblea Nacional (Parlamento) y dos plebiscitos sobre petróleo y minería.



Después de la jornada electoral del pasado 5 de febrero, cuando se celebraron los comicios locales, en mayo surgió este nuevo día de votación, cuando el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, declaró la “muerte cruzada”.



Mediante ese mecanismo constitucional, Lasso disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, en momentos en los que el Legislativo buscaba su destitución, y forzó esta convocatoria extraordinaria de elecciones generales, cuyos ganadores completarán el periodo 2021-2025.



El sucesor de Lasso



De los comicios de este domingo saldrá el sucesor de Lasso, quien ha optado por no presentarse a la reelección. Al sillón presidencial optan hasta el momento siete candidatos, y se espera la respuesta del Consejo Nacional Electoral a la decisión del movimiento “Construye”, de designar al periodista Christian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles a la salida de un mitin, un hecho que ha manchado de sangre estos comicios.



Entre los postulantes hay únicamente una mujer: Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).



Repiten candidatura el izquierdista y ambientalista Yaku Pérez y el empresario Xavier Hervas.



También optan a la jefatura del Estado el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el empresario y especialista en seguridad Jan Topic, el empresario y exasambleísta Daniel Noboa, y el abogado Bolívar Armijos. En caso de ninguno logre más del 40 % de los votos y una diferencia de al menos diez puntos, habrá una segunda vuelta el próximo 15 de octubre entre las dos candidaturas más votadas.



Un nuevo parlamento



Los ecuatorianos también renovarán la Asamblea Nacional, actualmente disuelta, con otros nuevos 137 asambleístas donde, en principio, no habrá representantes del oficialismo, pues el movimiento CREO decidió no participar en este proceso electoral.



Tampoco presentó listas para asambleístas nacionales Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en medio de una pugna interna por el control y dirección del partido. Del resultado de la Asamblea dependerá la viabilidad del corto mandato que tendrá el próximo presidente, sobre todo si se llega una situación similar a la de Lasso, quien carecía de control sobre el Parlamento, lo que le impidió sacar adelante iniciativas claves de su administración, como la Ley de Inversiones.



El petróleo del Yasuní



El 20 de agosto también será el día que llevaba esperando desde hace diez años el colectivo ambientalista Yasunidos, el promotor de la consulta nacional para detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos de Ecuador, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. La protección de este valioso enclave natural de la Amazonía ecuatoriana es el objetivo de sus promotores de la consulta, que lograron que se celebre tras reunir 757,000 firmas y librar una batalla judicial con los órganos electorales.

Avanza proceso sustituir a Fernando Villavicencio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador notificó ayer a las organizaciones políticas sobre la decisión del movimiento “Construye”, de designar al periodista Christian Zurita en reemplazo del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles por presuntos sicarios colombianos.



En un comunicado, el CNE indicó que, en cumplimiento del artículo 101 del Código de la Democracia, notificó el domingo sobre la preinscripción de Zurita.



De acuerdo a la normativa electoral, las organizaciones políticas podrán presentar objeciones en el plazo de dos días.



Posteriormente, se elaborará el respectivo informe de calificación y cumplimento de requisitos recomendando o no su calificación al Pleno del CNE.



“Después de esa fase los sujetos políticos pueden ingresar recursos administrativos y jurisdiccionales frente a la resolución del Pleno del CNE”, señaló el escrito.



Las candidaturas se consideran inscritas de forma oficial únicamente luego de la certificación por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que no existen recursos pendientes por resolver, subrayó el CNE.