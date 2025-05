NUEVA YORK.- El asistente de la Fiscalía General del Estado de NY, Javier Medrano, y el congresista Adriano Espaillat, en reunión con el Defensor del Pueblo de la RD, Pablo Ulloa, con decenas de dominicanos estafados por inmobiliarias dominicanas, recomendaron hacer cualquier inversión para el país caribeño en Estados Unidos porque así tendrían bases para investigar irregularidades si se presentan.

Por su parte, Espaillat sostuvo que debería existir un sistema de protección para los inversionistas y la oficina del Defensor del Pueblo es el mejor sitio para establecer eso, con la ayuda de la Fiscalía de NY.

Añadió que si una compañía viene aquí (USA) junto a una institución bancaria, a buscar estos consumidores, es en territorio americano donde se está cometiendo el fraude “y nos compete a nosotros con otras autoridades fiscalizar esa situación. Si se hace allá, a lo mejor no tendríamos ninguna responsabilidad”.

Mientras, Ulloa planteó que los inversionistas deben entender que hay situaciones que se dan con falsificación de documentos, triangulación e implica actividades fuera de la RD, pero también en el orden legal.

De su lado, Dayanara Borbón, vocera de los 323 estafados con más de 17 millones de dólares por la inmobiliaria INDISARD de la RD, declaró «necesitamos gente como ustedes que den la cara por nosotros, que tengan empatías con estos casos, porque hasta el presidente Luis Abinader alegó, cuando le preguntaron sobre el mismo, «que eso era un caso aislado», y no es así. señaló.

Precisó que continuará haciéndoles piquetes y vociferándoles a todas las inmobiliarias que vengan a NY,” porque allá no hay seguridad jurídica y vamos a seguir diciéndole a las personas que no inviertan en RD; hasta que esto no se resuelva, vamos a seguir en la calle”.

Este encuentro se efectuó en un restaurant en el Alto Manhattan, y se enmarca dentro de la visita que hiciera el Defensor del Pueblo a esta ciudad, al traer por primera vez el foro «Prevención de Estafas Inmobiliarias», y participaran como invitados especiales el Ministerio de Vivienda; el INDEX; Pro Consumidor; Consulado Dominicano-NY; y la DGII.

Además, la Procuraduría General de la República, Banco de Reservas, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), ABA, AEI y Asociación de Sociedades Fiduciarias, entre otras entidades.