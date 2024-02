Ciudad de Panamá. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, de 71 años, recibió ayer asilo del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, seis días después de ser ratificado el fallo de un tribunal que lo halló culpable de blanqueo de capitales en la compra de un grupo de medios, condenándolo a 10 años y 6 meses de cárcel.



Tras acceder a la petición de asilo de Martinelli, el Gobierno nicaragüense pidió al de Panamá brindar las seguridades para la “pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua”.



Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, afirmó el sábado pasado en su cuenta de X que “fuerzas del mal buscan” inhabilitarlo para los comicios generales del próximo 5 de mayo, en los que aspiraba a la Presidencia por su nuevo partido, Realizando Metas (RM), contando con el favoritismo del electorado, según las escasas encuestas disponibles.



El magnate panameño logró salir ileso en dos juicios por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones a 150 personas durante su mandato, en la causa conocida como ‘pinchazos’, pero no corrió con la misma suerte esta vez.



Ahora, la Corte Suprema no admitió un recurso de casación con el que buscaba anular la sentencia por este caso de blanqueo conocido como ‘New Business’, como informó el 2 de febrero pasado un edicto judicial, dejando en firme la decisión emitida en julio pasado que condenó al político a 128 meses de prisión y el pago de una multa de más de 19,2 millones de dólares.



En el camino quedaron más de una docena de recursos y amparos presentados por la defensa del expresidente que también fueron rechazados, y que para algunos no buscaban más que dilatar el proceso a fin de no afectar su nueva candidatura presidencial, que quedó inhabilitada por la confirmación de la condena.



Martinelli estuvo detenido preventivamente entre junio de 2018 y junio de 2019 en un chalet celda de El Renacer.