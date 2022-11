Email it

NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), una organización sin fines de lucro que fundó y dirige el dominicano David Hiraldo, ha graduado de manera gratuita en el área de la construcción, desde el pasado 17 de octubre, a 567 de los miles de recién refugiados llegados a esta ciudad buscando un mejor futuro.

Actualmente el Instituto imparte las mismas clases a más de un centenar de nuevos estudiantes.

Fueron preparados durante cinco días para recibir su entrenamiento Osha 40 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones), que luego de terminar le permite encontrar trabajo en el área de la construcción.

“Ya muchos de ellos están trabajando en diferentes construcciones en la Gran Manzana y en otros estados del territorio estadounidense, y como prueba nos envían fotos, mensajes y videos, dándonos las gracias”, afirmó Hiraldo.

Sostuvo que entre las nacionalidades que asisten figuran venezolanos (mayoría), peruanos, mexicanos, ecuatorianos y dominicanos, así como de otros países de Latinoamérica.

Hiraldo añadió que aparte de preparar estos jóvenes en la construcción, el RTI prepara también de manera gratuita en las áreas de electricidad, plomería, carpintería, instalación del sistema de aire central (HVAC), paneles solares, asistente de oftalmología e informativa.

Luego de graduarse y recibir sus certificaciones pueden trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos, porque el RTI está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

Hiraldo destacó el apoyo que el RTI recibe del presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, la concejal por el Alto Manhattan, Carmen de la Rosa, y la vocera del Concejo Municipal, Adrienne Adams.

Las inscripciones pueden hacerse en: https://renaissancetechnicalinstitute.org/ o llamando al 212-722-5000 o enviando un Fax al 212-722-5022.

El local del Instituto está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan