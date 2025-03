Rubio: Ucrania tendrá que ceder territorio como parte de cualquier acuerdo de paz

Ucrania tendrá que ceder territorio como parte de cualquier acuerdo de paz, afirmó este lunes en declaraciones a la prensa el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Lo más importante con lo que tenemos que salir de aquí es una fuerte sensación de que Ucrania está dispuesta a hacer cosas difíciles, al igual que los rusos van a tener que hacer cosas difíciles para poner fin a este conflicto o al menos detenerlo de alguna manera”, sostuvo, citado por The New York Times.

Según Rubio, “ambas partes tienen que llegar a un entendimiento de que no hay solución militar a esta situación”. “Los rusos no pueden conquistar toda Ucrania, y obviamente será muy difícil para Ucrania en un período de tiempo razonable obligar a los rusos a retroceder todo el camino hasta donde estaban en 2014″, expresó.

Previamente, Reuters reportó que la delegación de EE.UU. se reunirá este martes, 11 de marzo, en Arabia Saudita, con la parte ucraniana para evaluar la disposición de Ucrania a hacer concesiones materiales significativas a Rusia con vistas a poner fin al conflicto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este domingo a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One que, por el momento, las autoridades ucranianas no han demostrado suficiente voluntad de llegar a una solución pacífica en el conflicto con Rusia. “Creo que firmarán el acuerdo sobre los minerales, pero […] quiero que quieran la paz”, dijo el inquilino de la Casa Blanca. “En este momento no lo han demostrado en la medida que deberían […], pero creo que lo harán, y creo que se va a hacer evidente en los próximos dos o tres días”, agregó.