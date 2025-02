Querétaro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, ante las amenazas “intervencionistas”, jamás permitirá que se viole la soberanía ni que “pisotee” la dignidad del pueblo, tras las recientes declaraciones del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.



Al encabezar su primer evento conmemorativo por el Día de la Constitución, Sheinbaum destacó que la carta magna es el “escudo para defender a la nación”.



“Por eso, en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma a las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza”, expuso la mandataria mexicana.



Asimismo, remarcó que “México es un país libre, soberano, independiente” y no es “colonia de nadie, ni protectorado de nadie”.



“Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria”, sostuvo.



Sin hacer una mención expresa a EE.UU. Sheinbaum se refirió así a las presiones y amenazas del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones desde México, declarar como terroristas a los cárteles mexicanos y continuar las deportaciones masivas de migrantes.



Nada de subordinación



“Cooperación sí, subordinación no. Colaboración sí, sometimiento no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos, ni de clasismos”, continuó, vitoreada por el público en el Teatro de la República, en Querétaro.



Además, declaró “para que se oiga fuerte y lejos” que cualquier intención de afectar el derecho de México “de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente, que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria”.