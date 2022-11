Email it

Miami. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció desde Florida su intención de competir en las elecciones de 2024 para volver a la Casa Blanca y devolver la “gloria” a un país “en decadencia” e “invadido” por millones de personas de otros lugares.



“Estoy anunciando mi candidatura para la Presidencia de EE.UU.”, subrayó Trump después de haber repasado enfáticamente los logros de su presidencia (2017-2021) y trazado un oscuro panorama de los dos años en que Joe Biden ha sido presidente, aun con adjetivos más exagerados.



Trump, de 76 años, aseguró que él hará que Biden no reciba cuatro años en la Casa Blanca en 2024 porque “el país no puede tener más de eso” y aseguró que conseguirá más votos que en las elecciones de 2016.



Tercera ocasión



Después de haber insinuado durante meses sus intenciones y en medio de una gran expectación por el “anuncio importante” que iba a hacer este martes, el expresidente republicano confirmó desde Mar-a-Lago, su mansión y club privado en Palm Beach (sureste de Florida), acompañado de su esposa Melania y de un grupo numeroso de invitados, que volverá a competir en la elecciones presidenciales.



Esta será su tercera campaña por la nominación presidencial, pues fue candidato en las elecciones del año 2000, por el Partido Reformista, y como republicano en las de 2016, en las que resultó ganador, y en 2020, en las que perdió frente a Joe Biden.



Salvar al país



Trump aseguró que su campaña va a ser la de la gente y se va a basar en “temas, valores y éxito”. “Esto no es solo una campaña, es una causa para salvar a nuestro país”, dijo antes de pedir “a todos los patriotas que se suban a bordo”.

México y los latinos

En esta ocasión, al contrario que en 2015, en su discurso elogió a los latinos, de los que dijo que son personas emprendedoras y buenas. Trump alabó al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, del que dijo que es “un caballero”, cuando prometió devolver la seguridad a la frontera con ese país y expulsar a los delincuentes extranjeros que entran al país libremente por la falta de acción contra ellos.