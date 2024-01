Nueva York El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue condenado este viernes por un jurado a pagar US$83.3 millones por daños y perjuicios por difamación a E. Jean Carroll en 2019, cuando dijo que no conocía a la periodista y que su acusación de abuso sexual era falsa.



Tras tres horas de deliberación, el jurado formado por siete hombres y dos mujeres decidió de manera unánime que el favorito en las primarias presidenciales republicanas debía pagar 18.3 millones en concepto de daños y perjuicios y 65 millones más por daños punitivos, cifras mucho más altas de las que se habían barajado durante el juicio.



Tras la lectura de la resolución, Carroll se fundió en un abrazo con sus abogadas, pero no quiso hacer declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.



Trump calificó de “totalmente ridículo” el veredicto de un jurado y anunció que lo apelará.



Para él, es una muestra de que “nuestro sistema legal está fuera de control y se usa como arma política”.

“¡ESTO NO ES AMÉRICA (Estados Unidos)!”, escribió en su red Truth Social.



Trump, que estuvo presente en el último día del juicio, abandonó la corte antes de que se conociera el resultado final del jurado y en su red social, Truth Social, calificó posteriormente de “totalmente ridículo” el veredicto.



Durante las dos semanas del juicio, el magnate no paró de publicar en sus redes que no conocía a Carroll y que el juicio se trataba de una caza de brujas, hasta tal punto que algunos de sus comentarios fueron usados como evidencia por el equipo legal de Carroll.



Esta es la segunda vez que la periodista y su abogada, Roberta Kaplan, le ganan un juicio a Trump. El pasado mayo, un jurado condenó al exmandatario por abuso sexual por insertar sus dedos en la vagina de Carroll sin consentimiento, así como por difamación (en otros comentarios de Trump) y a pagar un monto de 5 millones de dólares.



En sus alegatos finales Kaplan, apuntó hoy que para un hombre tan apegado al dinero como Trump, la única forma de disuadirlo de continuar con sus ataques contra Carroll es que se tuviera que hacer frente al pago de una cantidad “inusualmente alta” .



Aunque reconoció que la riqueza de Trump es tan grande que podría pagar un millón de dólares al día durante diez años y seguir teniendo dinero para vivir el resto de su vida.

Tras la lectura de la resolución, E. Jean Carroll celebró con sus abogadas.

Un mes de victorias electorales y juicios

El día antes de que se iniciase el juicio, Trump se hizo con su primera victoria preelectoral tras arrasar con más del 50% en los caucus de Iowa, y el pasado martes Trump ganó con más del 50 % en New Hampshire. Además, este mes concluyeron los alegatos finales en el caso civil por fraude contra su empresa familiar, en el que el exmandatario se enfrenta a una multa de hasta 370 millones de dólares y a un veto de por vida en el sector inmobiliario.