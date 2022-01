El expresidente de EE.UU., Donald Trump, acudió este sábado a un mitin celebrado en la ciudad de Florence, en Arizona, y subió al escenario para dar un discurso a sus seguidores acompañado por el tema principal del icónico luchador The Undertaker.

El sonido de las campanas fúnebres que se escucha en la melodía de la introducción del legendario 'Hombre Muerto', se cambió abruptamente por la música de la canción 'God Bless the USA', una vez el político apareció ante el público y pasó a repartir gorras rojas con el eslogan 'Make America Great Again', tras saludar a la audiencia.

They’re playing The Undertaker theme song before Trump goes on. pic.twitter.com/SEc566DNsw

— Hot Tub Twin (@hottub_twin) January 16, 2022