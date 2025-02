Trump: “Zelenski no es tan importante como para estar en las conversaciones”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que no cree que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, sea “tan importante” como para que esté en las reuniones en las que se discutirá la paz en Ucrania.

“No creo que él sea tan importante como para estar en las reuniones, para ser honesto con usted. Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista con Brian Kilmeade.

Al comentar el descontento del líder del régimen de Ucrania por no haber sido invitado a las negociaciones, Trump sostuvo que Zelenski “hizo un muy mal trabajo en la negociación hasta ahora”. “Número uno, no deberías haber tenido una guerra. Y si la tuviste, deberías haberla resuelto y solucionado inmediatamente”, declaró.

“[Zelenski] ha estado en reuniones durante tres años con un presidente que no sabía qué demonios estaba haciendo. Ha estado en reuniones durante tres años y no se hizo nada”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca.

“Rusia podría haber sido disuadida”

Durante la conversación, Trump reiteró que hubo la posibilidad de evitar el conflicto armado, precisando que Rusia podría haber sido disuadida de sus planes “muy fácilmente”.

“Rusia atacó, pero no había razón para que atacara, podían haberlo disuadido [al presidente de Rusia, Vladímir Putin]”, dijo. “Cada vez que digo que ‘no es culpa de Rusia’, me atacan con noticias falsas, pero les digo que Biden dijo cosas equivocadas. Zelenski dijo cosas equivocadas. […] Pero Rusia podría haber sido disuadida muy fácilmente”, precisó.

No obstante, en aquella situación, “ellos no sabían cómo dialogar”. “Todo lo que dijeron estaba equivocado. Y no estoy tratando de hacer Putin más agradable o mejor. Solo te estoy diciendo el hecho de que esa guerra nunca debería haber ocurrido”, enfatizó.