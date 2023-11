Por



NUEVA YORK.- El calor que viene azotando la República Dominicana es, como en otros países, porque en los últimos tiempos en el mundo se viene registrando más calor en la tierra, según un nuevo informe de Climate Central, organización sin fines de lucro compuesta por científicos que llevan investigaciones sobre el cambio climático y cuestiones de energía.



Los últimos 12 meses fueron los más calurosos jamás registrados en el globo terráqueo, según el informe, por la quema de gasolina, carbón, gas natural y otros combustibles fósiles que liberan gases que calientan el planeta, como el dióxido de carbono, y otras actividades humanas, causaron el calentamiento antinatural de noviembre de 2022 a octubre de 2023.



A lo largo del año, 7.300 millones de personas, o el 90% de la humanidad, soportaron altas temperaturas que se hicieron al menos tres veces más probables debido al cambio climático.



“La gente sabe que las cosas son raras, no se relacionan con el hecho de que todavía estamos quemando carbón, petróleo y gas natural”, dijo el cientifico Andrew Pershing.

La temperatura global promedio fue 1,3 grados Celsius (2,3 grados Fahrenheit) más alta que el clima preindustrial, que según los científicos está cerca del límite que los países acordaron no superar en el Acuerdo de París; un aumento de 1,5 C (2,7 F).



Los impactos fueron evidentes, uno de cada cuatro seres humanos, o 1.900 millones de personas, sufrió peligrosas olas de calor.



El calor del año pasado, por intenso que fuera, se ha atenuado porque los océanos han estado absorbiendo la mayor parte del exceso de calor relacionado con el cambio climático, pero están llegando a su límite, se informa.