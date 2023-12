El presidente saliente, Milton Ray Guevara, afirma que la tarea del TC es seguir la senda de la confianza sin servir a grupos

Los largos aplausos que mostraban respeto y admiración no faltaron. Tampoco las palabras que resaltan las capacidades profesionales y humanas de los cinco jueces salientes del Tribunal Constitucional (TC) que ayer fueron reconocidos por los que hasta hoy serán sus compañeros de labor en esa alta corte.



Fueron tres horas en las que las lágrimas, las sonrisas y los elogios no dejaron de aparecer cuando el Tribunal Constitucional reconoció en un solemne acto a los últimos miembros del pleno histórico del máximo órgano de la República Dominicana que comenzó su gestión en el año 2011. Milton Ray Guevara, presidente saliente del tribunal, así como los jueces Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto del presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury, fueron homenajeados y, a la vez despedidos, por los que a partir de hoy dejarán de ser sus compañeros de gestión, debido a que han cumplido el ciclo de doce años para el cual fueron escogidos.



En medio de muestras de cariño de los compañeros de trabajo, amigos, familiares y allegados, se resaltó la labor de los cinco magistrados salientes, sobre todo en lo referente a la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra la Constitución de la República, a través de su trabajo jurisdiccional.



Cada uno de los magistrados salientes tuvo la oportunidad de expresarse, agradecer y pronunciarse en su último acto público, ante una concurrencia que hasta el último momento los reverenció por considerarlos como los que han hecho del Tribunal Constitucional un referente nacional e internacional, junto a otros jueces que les han acompañado en los doce años de existencia de esa alta corte.



Fueron muchos los mensajes que salieron de la ceremonia, pero fue predominante el del presidente saliente del TC, Milton Ray Guevara, quien afirmó que parte del compromiso que tiene esa alta corte es seguir la senda de la confianza que le tiene el pueblo dominicano, sin servir a grupos políticos, partidarios, sociales o económicos.



“Que sirva solamente a lo que debe, a la lealtad a la Constitución, a la lealtad de los principios tutelares de la República Dominicana: Dios, Patria y Libertad. He dicho que este tribunal es con el hermoso esfuerzo colectivo, no hay méritos especiales de nadie, aquí todos hemos cumplido con nuestro deber y ese hermoso esfuerzo colectivo nos llevará a seguir con este transbordador espacial que es el tribunal que debe seguir sirviéndole al pueblo dominicano, que debe seguir ganándose la confianza de los dominicanos, que debe seguir abonando el camino de la convivencia para este país que no deja de ser un ejemplo en el mundo en este momentos”, pronunció.



Tras manifestar que cuando se evalúa todo lo que está pasando en los alrededores, Milton Ray Guevara indicó que la República Dominicana, con sus imperfecciones, es un ejemplo de tolerancia y de convivencia y que eso se debe a instituciones como el Tribunal Constitucional que, a su juicio, están cumpliendo con su responsabilidad porque “dicen lo que deben decir, cuando deben decirlo, sin injusticias, sin privilegios, sin presiones, sin favoritismo”.



“Y, mientras eso se mantenga, y yo sé que con el espíritu de Dios y de la mano de ese pleno que queda con ocho magistrados que gracias al período de renovación están conscientes de sus responsabilidades, y con estos cinco formidables magistrados que ingresan, incluyendo al presidente, yo no tengo la menor duda de que ese transbordador seguirá surcando el espacio constitucional, abriendo nuevas alamedas de respeto, de progreso, de institucionalidad y de grandeza de la nación dominicana”, aseveró el magistrado.

De manera especial, Ray Guevara saludó a los nuevos jueces del TC Napoleón Estévez, presidente electo, Fidias Aristy, Sonia Díaz, Amaury Reyes y Army Ferreira, que lo reemplazarán a él y a los demás cuatro magistrados salientes. A ellos les confió toda “la familia constitucional” de la que a partir de hoy, cuando sean juramentados y posesionados, formarán parte.



Milton Ray Guevara aprovechó su discurso, además, para rendir tributo a la Constitución del 26 de enero de 2010 que calificó como una de las más modernas. Dijo que esta abrió la puerta a la protección de los derechos fundamentales y que dio origen al Tribunal Constitucional que hoy tiene la responsabilidad de velar por la Carta Magna.



Rafael Díaz Filpo



En unas palabras que expresó con evidente emoción, el magistrado Rafael Díaz Filpo, quien hasta hoy ostenta el cargo de primer sustituto del presidente saliente, manifestó ante la presencia del expresidente Leonel Fernández en el acto, que si hoy día existe una Constitución se le debe al exmandatario, al igual que el Tribunal Constitucional por ser, en la gestión de su gobierno cuando se hizo una reforma importante a la Carta Magna, de la cual nació esa alta corte.



Al hablar sobre su trabajo y paso por el TC en los doce años, indicó que su despacho produjo un número importante de sentencias para fortalecer la jurisprudencia del tribunal y que tuvo cero mora judicial. “Nunca se quedó un expediente en mi despacho”, enfatizó.



Lino Vásquez Sámuel



Lino Vásquez Sámuel, que es el segundo sustituto del presiente saliente hasta hoy, agradeció a todo el a pueblo dominicano por el que, según aseguró, ha luchado y no se cansará de hacerlo. “Lo haré mientras Diosito nos permita vivir y seguir luchando; seguir luchando por el bienestar; seguir luchando porque, cada vez que es posible hacer un derecho fundamental, en realidad concreta, de un hombre o una mujer que lo reclama, vale la pena vivir para contarla”, sostuvo.



Al referirse a su salida del tribunal junto a cuatro compañeros, pronunció que eso ha sido posible porque la Constitución dominicana previó que la doctrina constitucional era un compromiso de seguridad jurídica y que la garantía de los derechos fundamentales era un compromiso del Estado Social y Democrático de Derecho. “Por eso se produce la renovación gradual (…) esta renovación gradual hace posible la preservación de la doctrina constitucional”, puntualizó.



Víctor Joaquín Castellanos Pizano



Al tocarle el turno a Víctor Joaquín Castellanos Pizano este dijo estar “profundamente” satisfecho por la oportunidad de haber servido a la patria como uno de los jueces fundadores del TC. Afirmó que ha sido una experiencia extraordinaria y, “en extremo gratificante”, con motivo de la gran cantidad de conflictos jurídicos en los que intervino, y contribuyó esencialmente a rescatar y restaurar derechos fundamentales vulnerados de miles de dominicanas y dominicanos.



“Con mi participación como juez del TC, también he podido favorecer los intereses de nuestro país en múltiples oportunidades (…) me siento realmente muy honrado por haber colaborado en la extensa labor desplegada por el TC durante doce años bajo el liderazgo y dirección del presidente magistrado Milton Ray Guevara y asumiendo a cabalidad el mandato constitucional que me fue otorgado”, señaló.



Justo Pedro Castellanos Khoury



Justo Pedro Castellanos Khoury refirió que, con humildad, sus hechos en el TC hablan “claro” y positivamente. En ese sentido, aseguró que ha contribuido en levantar este edificio robusto conocido y reconocido nacional e internacionalmente, que es hoy el Tribunal Constitucional dominicano. “Al cabo de todo este tiempo, pues, siento la satisfacción de haber cumplido, de haber honrado la confianza depositada en mí. Por todo ello, me voy tranquilo, satisfecho y feliz. Me voy, más aún, agradeciendo por todo, a todos”, indicó.



“He recordado una frase del apóstol José Martí que siempre me acompaña. Lo digo literalmente, la tengo inscrita en una plaquita que cuelga permanentemente de mi pecho: ‘Hacer es la mejor forma de decir’. Hoy, ahora, la recuerdo nuevamente. Los hechos, en efecto, dicen mejor, mucho mejor que las palabras de los hombres”, expuso.



Hoy se juramentan y toman posesión nuevos

Este jueves 28 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tomará juramento a los cinco nuevos jueces que reemplazarán a los salientes y que escogió a inicios de este mes. Se trata de Napoleón Estévez, presidente electo, Fidias Aristy, Sonia Díaz, Amaury Reyes y Army Ferreira, quienes al ser juramentados tomarán posesión en un acto pautado para las 12:00 del mediodía en la sede del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde permanecerán por un período de nueve años. Tras la toma de posesión, completarán la matrícula de los 13 magistrados del TC junto Domingo Antonio Gil, Alba Luisa Beard, María del Carmen Santana, José Ayuso, Miguel Aníbal Valera, Manuel Ulises Bonelly, José Vargas y Eunice Vásquez.