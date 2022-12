La defensa de la exfuncionaria Carmen Magalys Medina, imputada en el caso Pulpo, comenzó ayer a presentar sus réplicas a la acusación por corrupción que le hace el Ministerio Público.



El discurso se centró en decirle al juez Deiby Peguero que no es cierto y tampoco hay pruebas de que Carmen Magalys, ex vicepresidenta del disuelto Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), utilizó su puesto para beneficiar a su hermano Alexis Medina, principal implicado en el caso, de quien dicen creó una estructura mafiosa para, a través de maniobras, sustraer fondos públicos de varias entidades..



“El único beneficio, señoría, que percibió nuestra representada, y que el mismo Ministerio Público lo dice porque ni siquiera se atreven a inventarle que recibió Juan o Pedro, era su salario”, sostuvo la abogada Wendy Lora durante la audiencia preliminar.



Precisó que Carmen Magalys, quien es hermana del expresidente Danilo Medina, no ocultó la cantidad de bienes que posee ni el origen de ellos. Que nunca tuvo la intención de hacer esto, y que una muestra es que su esposo Luis de León, que era funcionario también, declaraba sobre lo que poseían en común.



Asimismo, dijo que la imputada no tiene vínculos con los demás acusados, salvo con Fernando Rosa, que era el presidente del Fonper, y su hermano Alexis.



Además, la abogada aseguró que no hay un solo documento ni testigos que evidencien que se alió con Rosa para cometer actos ilícitos en la entidad.



Carmen Magalys en su condición de vicepresidenta del Fonper era miembro del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, responsable del manejo, control y gestión de riesgos.



El Ministerio Público afirma que la imputada utilizó sus funciones para favorecer a la red criminal con la que sindican a Alexis Medina con múltiples procesos de compras simulados, en beneficio de las varias empresas vinculadas a su hermano.



La audiencia preliminar continúa el próximo lunes.