Los dos imputados en el caso Calamar que desde hace siete meses ingresaron a la cárcel Najayo bajo los cargos de corrupción, han salido poco a poco del centro penitenciario tras lograr que los tribunales cesen la prisión preventiva que les impusieron.



El primero fue el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. El pasado 19 de octubre los jueces Rafael Báez, Doris Pujols y Daisy Indhira Montás, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, les variaron la medida de coerción, de prisión preventiva a presentación periódica.



Las ponderaciones del tribunal destacaron que Guerrero “no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que se inició hace más de 3 años”.



Guerrero ahora cumple con presentación periódica, impedimento de salida del país y pagó cinco millones de pesos de garantía económica a través de una compañía aseguradora.



Peralta sale en libertad bajo fianza



El último en ser favorecido fue el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Desde ayer sus abogados se encuentran realizando los trámites de lugar para sacar del recinto al exfuncionario, por disposición de la jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, que decidió esto en revisión obligatoria de la medida.



El exfuncionario cumplía prisión preventiva, en la cárcel de Najayo Hombres por su presunta vinculación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar.



Ahora la jueza Ana Lee Florimón le varió la medida preventiva por presentación periódica, impedimento de salida del país y al pago de 4.5 millones de pesos como garantía económica a través de una compañía aseguradora.



A diferencia de otros casos de corrupción que ha llevado la actual administración del Ministerio Público, el cese de la prisión preventiva de los dos imputados del caso Calamar se ha dado mucho antes que cumplan los 18 meses que le ha dictado un juez al declarar el caso complejo y que es el tiempo máximo que establece la normativa procesal penal.



Aunque los ambos imputados pidieron que se les quite la prisión preventiva y no se les imponga ninguna medida de coerción, los jueces de ambos tribunales han decidido disponer para ellos presentación periodica, impedimento de salida del país, como también el pago de garantías económicas mediante aseguradoras, cuyos montos oscilan entre 4.5 y 5 millones de pesos.



Incluso, en busca de su libertad, los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta recurrieron en septiembre ante el Tribunal Constitucional (TC) la confirmación de la prisión que hizo la corte en junio pasado. Ahora está pendiente que el TC conozca el recurso.



Hay 14 imputados en este caso contra quienes el Ministerio Público no solicitó medida de coerción luego de que ellos admitieran los hechos y colaboraran con la investigación. Los 20 imputados del caso Calamar están acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos públicos y en sobornos de campaña política.

Dice que ahora procede la exclusión del expediente

El equipo legal de Peralta consideró que no es suficiente la decisión del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional con variarle la medida de coerción, sino que también debe ser excluido del expediente por no haber cometido crimen o delito alguno. Planteó que su defendido ha llevado una vida pulcra en su accionar, tanto en lo público como en lo privado.