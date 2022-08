A más de tres años del atentando al expelotero David Ortiz aún no hay una decisión respecto a este caso, que aunque está en la etapa de juicio se ha estancado producto de diversos aplazamientos.



Uno de ellos se produjo ayer cuando el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó el juicio contra los 13 imputados de este proceso para el 19 de agosto próximo, debido a que varios de los acusados no fueron trasladados al salón de audiencias.



Los imputados se encuentran guardando prisión preventiva en diferentes cárceles, lo que ha dificultado que sean conducidos al mismo tiempo desde el penal al tribunal.



No ha sido el primer reenvío que ha dispuesto el tribunal, el cual, fue apoderado del caso a principios de este año y que por la falta de espacio en el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, ventila el proceso en el lobby del cuarto nivel del edificio.



No ha iniciado



Situaciones como la de ayer, han imposibilitado que se pueda iniciar a conocer el juicio de fondo, donde, después de escuchar los alegatos y ver las pruebas que tiene el Ministerio Público y las distintas defensas, el tribunal determinará si los imputados son culpables o inocentes.



A la vista no se presentaron ni David Ortiz ni tampoco el comunicador Jhoel López, quien resultó herido cuando el expelotero fue atacado. En cambio, enviaron a sus respectivos representantes legales.



Al margen del juicio, aún no se tiene conocimiento de en qué han quedado las indagatorias al informe privado sobre el atentado, el cual contradice la versión de las autoridades dominicanas, que han dicho que a Ortiz le dispararon al confundirlo con Sixto David Fernández, quien se encontraba a su lado la noche del 9 de junio de 2019 cuando compartían en un centro de diversión.

Estos son los implicados en el proceso judicial

Los imputados en este caso son Víctor Hugo, quien presuntamente ordenó dispararle a Sixto David debido a viejas rencillas por narcotráfico; Alberto Rodríguez, Junior La Hoz, José Ciprián, Carlos Álvarez, Eddy García, Rolfi Ferreras, Oliver Mirabal, Joel Rodríguez, Porfirio Dechamps, Franklin Junior Merán, Reynaldo Rodríguez, entre otros. Todos cumplen prisión preventiva.