El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, calificó como una vergüenza la sentencia de la Tercera Sala de Apelación del Distrito Nacional que le ratificó la condena de 8 años de prisión por el caso Odebrecht, la cual le dictó un tribunal de primera instancia.

La defensa del ex funcionario expresó que agotará el próximo recurso que es el de Casación, en busca de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), anule la sentencia.

El abogado Miguel Valerio explicó que en primer grado (Tribunal Colegiado) desmontaron 10 de 11 calificaciones jurídicas en contra de Díaz Rúa, en segundo grado (Corte de Apelación), obtuvieron un voto disidente en la ratificación de la condena, “y pronto (en Casación) ustedes verán que vamos absolver al ingeniero Víctor Díaz Rúa”.

“Ese voto disidente, muy interesante, dice, entre otras cosas, que el ingeniero Víctor Díaz Rúa justificó todos sus bienes. Nosotros ante esa situación vamos a estudiar la sentencia y evidentemente esto va a conllevar que la Suprema Corte de Justicia anule esa sentencia”, resaltó el jurista.

Díaz Rúa, fue condenado por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por su vinculación en el pago de los US$92 millones de sobornos que admitió haber hecho en el país la empresa constructora Odebrecht.

Luego de la condena impuesta por este tribunal, el imputado acudió a la Corte de Apelación buscando que la decisión de las juezas fuera revocada. Sin embargo, la sentencia fue ratificada este viernes por el tribunal de alzada.

“A mí solamente me queda decir que yo demostré ahí claramente que deposité desde el primer momento todas las pruebas del tema de mis declaraciones juradas. Esto es una decisión que es una vergüenza, eso quiere decir que definitivamente aquí no hay ley”, expresó el ex funcionario al concluir la audiencia.

El abogado de Víctor Díaz Rúa sostuvo que ahora van acudir a la última instancia para demostrar que el imputado no cogió dinero por sobornos de la empresa Odebrecht.

En el caso de la ratificación de la condena de Díaz Rúa, el juez Daniel Nolasco fue quien emitió un voto disidente al ponderar que el imputado presentó pruebas suficientes que justifican sus bienes.

Los jueces de la Tercera Sala, compuesta por los magistrados Pedro Sánchez (presidente), Daniel Nolasco y Nancy Joaquín, subieron pasadas las 5:00 de la tarde y tras leer el rol del día procedieron a ordenar al secretario leer la decisión del tribunal.

También, el tribunal confirmó la condena de 8 años de prisión al empresario Ángel Rondón Rijo y confirmó la absolución del abogado Conrado Pittaluga.

El Ministerio Público apeló la decisión en torno a Díaz Rúa y Pittaluga, y buscaba que ambos sean condenados a 10 y siete años, respectivamente.

En tanto que, Rondón buscaba que la corte anulara la sentencia de ocho en su contra, lo mismo que Díaz Rúa, que pretendía su absorción.