El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sugiere un acercamiento entre la Procuraduría General de la República (PGR) y los medios de comunicación para buscar una salida a la situación del momento.



Su comentario es a raíz del comunicado emitido por la PGR, en la que advierte que tomará medidas cautelares contra quienes intenten obstruir procesos legales que lleven contra imputados. Dicha información es vista por gremios periodísticos como atentatoria contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y contra el ejercicio del periodismo en el país.



“Entiendo que en algunos de los casos no se hado el mejor de los manejos, eso debe tratar de buscársele una salida, pero le reitero, debe haber un acercamiento. Yo entiendo que ya nosotros hemos madurado bastante como ciudadanos y país, tenemos una democracia muy fuerte, y la misma debemos de buscar la manera de que ese tipo de encontronazos no se den, porque al final quien pierde es la sociedad en sentido general cuando se presentan esos tipos de situaciones”, subrayó.



El actual senador de la provincia Sánchez Ramírez habló en una entrevista en Despierta con CDN donde también abordó temas como la reforma fiscal, constitucional y otros asuntos congresuales. Previo a dar su opinión, el perremeísta aclaró que es muy respetuoso de las áreas que no son de su competencia.



La mayoría de la clase política favorece unificación de elecciones



De los Santos dijo que la mayoría de la clase política dominicana está de acuerdo en que se necesita unificar estas dos elecciones para aligerar la carga al país, especialmente de forma económica. Agregó que quizás esta es una de las causas por las que el nivel de abstención fue tan alto en los pasados comicios.



Sobre la reforma fiscal y el contenido que esta propone, el presidente del Senado expresó que la Cámara aún no ha recibido ninguna información con respecto a la reforma. Sin embargo, añadió que se trata de una reforma fiscal integral y que para ello se debe presentar al país mejoras en la calidad del gasto. Sin embargo, también recibir más ingresos. Además, adelantó que la reforma traerá cambios al código laboral y modificaciones a la ley de seguridad social.



Seguridad vial



El además titular de la Fenatrado fue abordado en cuanto a qué cree que puede hacer ese sindicato para reducir las muertes por accidentes de tránsito, que es un mal que afecta gravemente a la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Respondió que seguir incentivando el transporte masivo ayudaría bastante. También recalcó que el pilar de la solución es la educación desde temprana edad.

“Se maneja con total y absoluta transparencia”

El senador Ricardo de los Santos señaló que “el barrilito” es un fondo social que se maneja con total y absoluta transparencia, y se asigna según la cantidad de habitantes de la provincia. Esta suma debe ser liquidada cada mes y mostrarse los comprobantes de su uso. “Las funciones de un senador son fiscalizar, representar, legislar la principal, pero como representante no puedo vivir de espaldas a mi comunidad”, expresó en cuanto al uso del barrilito.