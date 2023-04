Los tres imputados en el caso Odebrecht tendrán que esperar unos cuantos días más para conocer su destino luego de que el tribunal que conoció la apelación del proceso pospuso el fallo pautado para ayer.



La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Pedro Rivera, fijó el viernes 19 de mayo como fecha para dar a conocer su decisión sobre los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público y dos de los procesados.



La decisión se tomó debido a que uno de los magistrados que conocieron el proceso se encuentra de licencia médica y esto impide que el fallo sea leído en la fecha originalmente pautada.



Con el recurso, el Ministerio Público busca que se le aumente la pena de cinco a 10 años de prisión al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y se anule el descargo a favor del abogado Conrado Pittaluga, para quien pide siete años de reclusión.



Mientras que Díaz Rúa solicitó su descargo y lo mismo pidió el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de la constructora y fue condenado en primera instancia a ocho años de prisión.



Rondón dijo que fue al tribunal preparado para escuchar el fallo, y reiteró que no fue la persona que entregó sobornos a legisladores a cambio de que la constructora Odebrecht fuera adjudicada con obras públicas.



“Yo sigo manteniendo la posición que he mantenido durante seis años, desde el primer día yo siempre he dicho que no he sido la persona elegida por Odebrecht que ellos admitieron haber dado 92 millones de dólares”, sostuvo al hablar con la prensa.



Para Díaz Rúa fue “malo” que el tribunal decidiera prorrogar el fallo. “Para mí es malo porque tenemos seis años en un proceso, que lo hemos dicho muchísimas veces, que no tenía pruebas, que no servía para nada”, dijo.



Reiteró que su condena no fue por los sobornos de Odebrecht. “Yo estoy condenado por declaraciones juradas, que verdaderamente es un error de las juezas (de primera instancia)”, agregó.



Mientras que el fiscal José Miguel Marmolejos dijo que el Ministerio Público espera que el tribunal acoja de manera total sus peticiones.



“Hemos demostrado en nuestro recurso que (la decisión de primera instancia) son aspectos que deben ser modificados por el tribunal”, sostuvo Marmolejos.

Decisión recurrida se emitió en octubre 2021

Fue en octubre del 2021, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la sentencia recurrida con la que también se condenó a Rondón y a Díaz Rúa al pago de una multa de 200 salarios mínimos, y que, además, descargó a los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán, y al exfuncionario Roberto Rodríguez, quienes quedaron fuera del caso cuando el Ministerio Público no apeló su absolución. En el caso de Rondón, este tribunal explicó que Odebrecht admitió haber pagado a cambio de ser favorecida con adjudicaciones de obras públicas a través del sector de operaciones estructuradas y que los testigos presentados en el juicio corroboraron que era el intermediario para los pagos de sobornos. De Díaz Rúa, dijo que no justificó su incremento patrimonial.