El fiscal de Santo Domingo Oeste expresó que en “los próximos días” darán informaciones sobre los posibles responsables de asesinar a la pareja, que fue encontrada en estado de descomposición dentro de un pozo séptico en un solar en el municipio Los Alcarrizos.



Edward López explicó ayer que miembros de la Unidad de Desaparecidos y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía están trabajando 24 horas los siete de la semana para dar con el o los responsables de asesinar a Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.



“No desanimen, confíen en Ministerio Público, confíen en la justicia, que más temprano que tarde nosotros vamos a dar con los responsables. Por el momento no podemos dar detalles en específico, pero las investigaciones van muy avanzadas”, fue el mensaje del fiscal a los familiares de la pareja.



En un principio, las autoridades policiales informaron que habían identificado a varias personas por su posible vinculación con el crimen. Sin embargo, el titular de la fiscalía de Santo Domingo Oeste no afirmó que hasta el momento haya alguien detenido por el caso.



“Inmediatamente tengamos personas detenidas la población va estar enterada de todo”, respondió al ser abordado por un equipo del Multimedios de elCaribe sobre si ya hay personas detenidas por el caso.



López aclaró que las personas que fueron tenidas en un principio eran para ser entrevistadas. El fiscal explicó que “hay unas garantías constitucionales que tiene todas las personas y el que no está involucrado directamente en un hecho, no se puede someter a la justica”.



La pareja Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco de manera extraña desaparecieron el pasado 26 de enero de su residencia en el distrito municipal de La Guáyiga, en Pedro Brand.

De esta manera fueron encontrados los cuerpos

El informe sobre el levantamiento de los cuerpos realizado por las autoridades señala que ambos presentan signos de violencia que apuntan a que fueron torturados antes de ser ejecutados con proyectil en la cabeza. Jáquez Rodríguez presenta golpes y estaba envuelto en funda plástica, mientras que el de Pacheco tenía un artefacto parecido en el cuello y la mano derecha.