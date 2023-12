El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, considera que los Estados Unidos podrían cambiar de decisión respecto a la prohibición dictada contra él y su familia, si reciben la información correcta.



Al ser abordado respecto a la decisión del Departamento de Estado de esa nación de retirarle el visado a él y a sus familiares, recordó que el ingreso a territorio norteamericano no es un derecho, sino un privilegio.



Refirió que esto se produjo con base en datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República a las autoridades estadounidenses.



“Estoy convencido de que una vez reciban y vean la otra cara de la moneda, seguramente cambian de parecer”, sostuvo.



Visiblemente afectado, Jean Alain Rodríguez, resaltó que está acostumbrado al pleito y la persecución en su contra, pero no contra su familia. Esto a propósito de que su esposa e hijos también resultaron sancionados bajo la Sección 7031(c).



Abogado y Ministerio Público



“Tenemos dos años y medio con el pleito y vamos a seguir hasta que intervenga la inadmisibilidad a una querella a una acusación que fue depositada erráticamente en un tribunal distinto o si no en el fondo”, sostuvo Carlos Balcácer, de la barra de defensa del exprocurador.



En tanto que la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, expresó que el Ministerio Público dominicano no tiene ninguna injerencia en las decisiones que tome EE.UU. como nación soberana.



“Que ellos hayan entendido que nuestra acusación es lo suficientemente fuerte, sólida y respaldada por pruebas y hayan utilizado esa acusación como base para tomar su medida, eso es otro punto”, enfatizó.