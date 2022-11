El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco consideró ayer que para enfrentar la criminalidad y otras problemáticas no basta con modificar las leyes, aunque dijo es necesario hacer cambios en el sistema normativo.

“El problema es más complejo que modificar la ley. Ahora la adecuación de la ley es una medida necesaria, principal, pero no es suficiente para cambiar una cultura”, dijo.

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente Luis Abinader, de que el país no puede seguir “con leyes tan garantistas”, el magistrado indicó que la legislación pudiera mejorarse, pero el tema tiene que ver también con la formación familiar, los valores y la educación.

“Es algo mucho más complejo”, precisó el juez de la Sala Penal de la SCJ, previo a aclarar que su pensamiento es personal y no puede opinar en representación del Poder Judicial pues no es vocero de este poder del Estado. “Estaría extralimitando mi posición asumiendo una vocería que no me corresponde”, precisó.

Respondiendo a las preguntas de la prensa, Ortega Polanco dijo que siempre habrá la opción de modificar las leyes, ya que las mismas son propuestas que no pueden pautar la cultura.

Una realidad más compleja que las leyes

Indicó que la realidad es mucho más creativa compleja que lo que puede prever una ley.

“Siempre la ley es modificada, pero la cultura, los hábitos no se cambian porque se dicte una ley o no se dicte, eso lleva otras herramientas, un tema de educación, de responsabilidad, un trabajo en el seno de las familias. Una serie de herramientas que no solo es la ley”, destacó.

Sobre el Código Penal, el juez precisó que el actual tiene 200 años de vigencia y se les han hecho algunas modificaciones. Recordó que en el Congreso Nacional se está discutiendo un nievo proyecto desde hace años. “La sociedad de hoy no es la de hace 200 años”, expresó.

Código Penal

“Ahí hay pautas hasta risibles porque se están considerando conductas que ya ni siquiera tienen una carga punitiva justificable”, manifestó previo a participar en el seminario internacional »Retos de la Comunicación Judicial en el Siglo XXI», que realizó el Poder Judicial, el cual estuvo dirigido a periodistas, líderes de opinión, académicos, abogados y jueces.

Asimismo, el juez Ortega Polanco dijo que desde el Poder Judicial se ha intentado en estos días unas 10 iniciativas de reforma legal.

Entre ellas, una nueva ley de casación, de simplificación de trámites, y otras con el objetivo de simplificar el sistema legal.