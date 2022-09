Email it

El juicio que se le sigue a los imputados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez y los presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) entra este lunes en su etapa final.



A casi cinco años de la muerte del jurista, está a punto de definirse si los acusados por este hecho son encontrados culpables o inocentes. Además, pronto el tribunal apoderado del caso determinará si los imputados por corrupción en la OMSA, hecho que supuestamente está vinculado al asesinato de Ramírez, serán condenados o absueltos.



Para la mañana de hoy, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tienen previsto escuchar las conclusiones finales de la defensa de Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado, para quien el Ministerio Público solicitó una condena de 30 años de prisión.



Previamente, las magistradas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Castillo oyeron los alegatos finales de los otros imputados en este caso, como también las peticiones del Ministerio Público, que solicitó penas entre cinco y 30 años de prisión.



Una vez terminen de escuchar las conclusiones de las defensas, las juezas otorgarán la palabra al Ministerio Público para hacer su respectiva réplica, y luego, permitirán a los imputados hablar, si así lo desean. Esto pudiera realizarse en la audiencia pautada para hoy, o bien, podría continuar otro día. Concluida esta parte, la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, declarará cerrado el debate, y se retirará, junto a las demás magistradas, a deliberar sobre el caso.



La fiscal Mirna Ortiz dijo que las conclusiones de la defensa no ha habido nada nuevo y que las misma no debilitan la acusación presentadas por el Ministerio Público. “Nada novedoso en las conclusiones presentadas por los abogados, más de lo mismo que se estuvo debatiendo en el proceso y no se debilitan de manera alguna la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo que estamos más que seguros de la obtención de las condenas solicitadas”, afirmó Ortiz.