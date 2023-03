Email it

Autoridades dejaron en libertad a la maestra Jeisy Berenice Espinal, esposa del profesor John Kelly Martínez, principal implicado en la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez.

La información fue confirmada a elCaribe por parte del Ministerio Público, entidad que, además, comunicó la puesta en libertad de Frank Eligio Paniagua Pillier. Este último era señalado por ser la persona que compró el carro marca Honda modelo Accord, donde Martínez se transportó junto a la adolescente hoy occisa, acompañados de otras menores de edad y su sobrino Rubiel Morillo.

El Ministerio Público señaló que «por el momento» no solicitará medida de coerción en contra de Jeisy Berenice Espinal ni Frank Eligio Paniagua Pillier.

Apresamiento

Jeisy Berenice Espinal fue apresada la noche de ayer tras ser acusada como cómplice de homicidio por presuntamente haber vendido el carro marca Honda modelo Accord a Frank Eligio Paniagua Pillier, quien también fue puesto bajo arresto.

El abogado Modesto Castillo, representante del profesor Jhon kelly Martínez, había insistido en que la pareja del imputado no tenía ninguna implicación en el caso, ya que el carro no está a nombre de ella, si no del educador.

Por el caso de la adolescente Esmeralda Richiez, cuya investigación está bajo el cargo del la fiscal Olga Diná Llaverías, solo se mantiene en prisión al profesor John Kelly Martínez, a quien le fue dictado un año de prisión preventiva, como medida de coerción.

En tanto, su primo Rubiel Morrillo, implicado por complicidad en los hechos, recibió medida de coerción, consistente en presentación periódica.