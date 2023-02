Mientras unos están sentados en el banquillo de los acusados, otros imputados en casos de corrupción han sido “rebeldes” y se mantienen prófugos de las autoridades mucho tiempo después de haber sido señalados.



Es el caso de Rafael Leónidas de Óleo y Leónidas Medina Arvelo, alias Nazaret, quienes además de pesar en su contra cargos delictivos, tienen varias cosas en común, como lo son su nombre, que fueron declarados en rebeldía por distintos tribunales en mayo del pasado año, y que nunca fueron apresados.



De Óleo está imputado en el denominado caso Pulpo y Medina Arvelo por el fraude en uno de los sorteos de la Lotería Nacional.



El primero es acusado de ser testaferro de Alexis Medina, quien junto a otros acusados, se enfrentarán muy pronto a un juicio de fondo luego de que el martes el Deiby Peguero dictara auto de apertura a juicio.



No compareció a audiencia



Antes de que esto sucediera, el 16 de mayo del 2022, durante la audiencia preliminar, el magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a De Óleo y ordenó su apresamiento, además de que se publicaran sus datos en medios de comunicación para facilitar su arresto.



Esto pasó luego de que el imputado no acudió a la audiencia a pesar de haber sido citado, hecho que fue justificado por un abogado quien dijo ser su defensor que alegó que De Óleo reside fuera del país.



Desde entonces, no se ha sabido nada del imputado, cuyo nombre salió a la luz cuando el Ministerio Público en diciembre del 2020 llevó el caso Pulpo a los tribunales.



Según las investigaciones de los fiscales, De Óleo fungió como testaferro de Alexis Medina y aparentaba ser socio o ejecutivo de las empresas con las que supuestamente se hicieron contratos para desviar miles de millones de pesos de los fondos del Estado.



Mientras que Medina Arvelo fue declarado en rebeldía el 1 de mayo del 2022 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien en ese momento conocía la audiencia preliminar del caso de la Lotería, y ordenó que fuera arrestado.



Ha pasado ya un año y siete meses desde que el caso estalló y las autoridades todavía no han dado con el paradero del alegado “eje operativo” para la realización del fraude. Por este hecho están siendo juzgadas 10 personas, entre ellas Luis Dicent, exadministrador de la Lotería.

La figura de la rebeldía en el Código Procesal

La figura de rebeldía está establecida en el artículo 100 del Código Procesal Penal que precisa que esto no suspende la presentación de la acusación contra la persona, aunque no se puede conocer la audiencia preliminar contra este, pero sí a los demás acusados, si los hubiese. Cuando el imputado en rebeldía comparece o es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extingue el estado de rebeldía y el procedimiento continúa.