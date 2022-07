Los senadores aprobaron tomar 24 horas para estudiar las modificaciones hechas por los diputados al proyecto

El Senado de la República dejó sobre la mesa para ser conocido este miércoles, el proyecto de ley de extinción de dominio, que incluye decenas de modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados.



Los 29 senadores presentes en la sesión acogieron una moción presentada por el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ivan Lorenzo, quien planteó que se deje sobre la mesa por 24 horas. Esta moción fue secundada por los voceros de las bancadas de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC), Faride Raful y Ramón Rogelio Genao respectivamente.



El Pleno senatorial también rechazó con 20 votos en contra y nueve a favor, una moción presentada por los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Bautista Rojas Gómez, quienes propusieron que la pieza legislativa vuelva a ser estudiada por la comisión especial del Senado que estudió la pieza.



Dionis Sánchez manifestó que no tiene sentido trabajar horas, días y meses en iniciativas, si al final se aprobará lo que la Cámara de Diputados quiera.



“Este proyecto debería ir a comisión para que se conozcan y se discutan las modificaciones”, afirmó.

El vocero del PLD, Yván Lorenzo, reiteró que la ley de extinción de dominio es hija de su organización política, por lo que reconoció que en las modificaciones realizadas por los diputados hay pasos de avances, aunque hay puntos en los que no está de acuerdo.



Su homólogo del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, consideró que la ley es una respuesta legislativa a un vacío jurídico que tiene la República Dominicana y defendió el derecho que tiene el plano de hacer las modificaciones que considere.



Error involuntario



El senador Antonio Taveras, uno de los proponentes de la iniciativa, reconoció que hubo un error involuntario en la transcripción del informe de la Comisión Bicameral y agradeció a los integrantes de la Cámara de Diputados, de manera especial a su presidente Alfredo Pacheco, por el acto democrático realizado, al invitarlo para que senadores estuvieran presentes durante las modificaciones que se querían hacer.



“Este proyecto este proyecto de ley le da la garantía al pueblo dominicano que ningún acto de ilicitud tendrá borrón y cuenta nueva y tendremos un mecanismo fortalecido para la lucha del crimen organizado y la corrupción”, reiteró Taveras.



Bautista Rojas Gómez, al referirse al error involuntario en la transcripción de las actas de la Comisión Bicameral, sostuvo que todo lo que ha pasado obliga a los senadores a sacar la mejor experiencia.

“Me da pena y vergüenza, que aquí no podemos ser reflexivos minuciosos y revisar las cosas y tenemos que irnos a otro escenario para hacer las cosas bien hechas”, indicó.



Sin embargo consideró que la Cámara Alta tiene tiempo de enmendarse aprobando la ley de extinción de dominio.



“Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, ni en la corrupción que no conocemos ni la que conocemos. La Fuerza del Pueblo apoyará esta ley sin hipocresía y sin esconder la mano y les pido que tengan confianza en este Senado de la República, que no es necesario que vayamos a discutir esto en la Cámara Baja y que aquí ocultemos la necesidad de producir esta ley. Estamos a tiempo de salvar el buen nombre del Senado”, manifestó.



La vocera de los senadores del PRM, Faride Raful, dijo que le extraña la versión del vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, tras alegar que el partido de oposición tenía conocimiento de lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados.



Sin embargo, tomando en cuenta que el informe de las modificaciones realizadas por los diputados llegó de manera oficial llegaron a la 1:30 de la tarde, la vocera del partido oficialista corroboró la posición de la bancada del PLD.



El presidente del Senado, Eduardo Estrella, admitió que el proyecto llegó de la Cámara de Diputados, a la 1:26 minutos de la tarde, por lo que no pudo ser entregado a los senadores a tiempo, para que estudiaran las modificaciones realizadas por la Cámara Baja a la iniciativa, la cual aprobaron como una ley ordinaria.

Aprueban cambios en Ley de Regiones Únicas

En la sesión de ayer, el Senado deaprobó y convirtió en ley el proyecto de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana, por lo que será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.



El Pleno de la Cámara Alta acogió en única lectura las modificaciones que introdujo la Cámara de Baja la psada semana al referido proyecto de ley, que tiene entre sus propósitos principales fomentar el desarrollo regional endógeno, integral y sostenible, propiciando la inversión pública y privada, acorde a la potencialidad del territorio y las prioridades de la población dominicana.

Cambios

en la sesión se dio lectura a las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto.