Los expresidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, reaccionaron de manera distinta sobre la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).



Al abordar el tema por separado, los tres exmandatarios tuvieron opiniones a favor o en contra de los nuevos incumbentes de la alta carta, predominando en los comentarios el respaldo hacia los magistrados.

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dio un voto de confianza a los recién electos y le parecieron positivas las cualidades del nuevo presidente de esa instancia, Napoleón R. Estévez Lavandier, que junto a sus cuatro compañeros estará en el órgano extrapoder durante nueve años.



“Con respecto a los jueces recién electos, aunque a algunos no los conozco personalmente, pero pienso que son personas meritorias y hay que brindarles la oportunidad de ejercer una función como la ha estado realizando el Tribunal”, afirmó Fernández al participar en el programa “Esto No es Radio” de Alofoke Media Group.



Al respecto, Hipólito Mejía, tras resaltar que se trató de una buena elección, tildó de “azarosos” y acusó de no tener moral a los dirigentes políticos que critican la selección de los nuevos integrantes de la alta corte.



El miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que personas como el senador de FP y miembro del CNM, Bautista Rojas, no tiene calidad moral para criticar a esos jueces.



Danilo Medina dice que no hubo consenso en elección jueces del TC



Contrario a sus homólogos, el expresidente de la República Danilo Medina afirmó que no hubo consenso en la escogencia de los nuevos jueces de la alta corte.



“No creo que sea de consenso. Ustedes saben que no”, respondió el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a los periodistas que le preguntaron si hubo consenso al seleccionar a los magistrados.



“Ya los escogieron, y los escogieron los organismos que tenían que escogerlos, ¿qué vamos a hacer?”, manifestó al asistir a una misa con motivo del 50 aniversario de la fundación del partido, realizada en la Parroquia San Antonio Padua, Distrito Nacional.



Se recuerda que la escogencia de los nuevos jueces del órgano constitucional ha generado rechazo y críticas por parte de dirigentes de partidos de oposición, en especial del PLD.



El CNM eligió el pasado martes a los magistrados Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, presidente del TC; Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Amílcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz de Sánchez y Army Esperanza Ferreras Reyes.



En ese sentido, el candidato a la presidencia del país por el partido morado, Abel Martínez, tildó de “desvergüenza” e “irrespeto” del presidente de Luis Abinader y del Consejo Nacional de la Magistratura la escogencia de los nuevos miembros de la alta corte. Dijo que el nuevo titular del TC “es un perremeísta disfrazado”.