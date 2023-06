Las pérdidas se deben a limitaciones de las infraestructuras existentes en el país que sirven para represar el líquido



De forma anual, la República Dominicana recibe, en promedio, 1,550 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, equivalente a unos 75 mil millones de metros cúbicos de agua.



De esta media anual de precipitaciones que cae sobre el territorio dominicano, más del 60% se pierde en el mar, impidiendo su utilidad para las actividades productivas y el consumo humano.



Las pérdidas en el recurso hídrico se deben principalmente a las limitaciones de las infraestructuras existentes en el país que sirven para represar el líquido, entre ellas las presas o embalses (37 en total), cuyo volumen máximo nacional de agua es de 1,830 millones de metros cúbicos.



Para el geólogo Osiris De León el nivel de pérdida de las lluvias a nivel nacional resulta lamentable, en especial cuando un mayor almacenamiento podría aprovecharse para los canales de riego y la distribución del agua potable en tiempos de sequía que -según estimó- serán más largos y severos cada año a consecuencia del cambio climático.

“Tenemos que construir más presas y hay gente que se opone porque no entiende la importancia de las presas cuando hay sequía, eso es lo primero. Lo segundo es limpiar las presas, sacar los sedimentos que tiene, tercero eficientizar los canales de riego, no podemos seguir utilizando riego por inundación, hay que fomentar más el riego por aspersión y por goteo y ahí es que el Estado tiene la mayor tarea. Y cuarto, hay que educar a la población para que no desperdicie el agua de los acueductos.”, enfatizó el experto al ser consultado por elCaribe.