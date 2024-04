El Ministerio de Educación (Minerd), realizó un taller nacional de rendición de resultados del programa “Construyendo la Base de los Aprendizajes CON BASE”, que procura mejorar el proceso pedagógico de los tres primeros grados de primaria.



El Minerd realizó el taller con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en busca de garantizar que los estudiantes tengan una buena alfabetización inicial.



Los resultados se presentaron a partir de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2023 y el estudio censal de línea de base del programa que se realizó a estudiantes al iniciar el segundo grado de primaria, en octubre de 2023.



El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que el mayor desafío que tiene el sistema educativo dominicano es garantizar que los niños del primer ciclo aprendan la lengua materna y la matemática.

Enfatizó que no hay escuela que pueda llamarse exitosa si los niños no aprenden bien a leer y escribir en los primeros años de vida.



“Si se logra lo que contempla CON BASE, que es que los niños terminen su primer ciclo de Primaria con una base sólida en lo que corresponde a la lengua materna, se irán solos en los demás grados y no habrá problemas. Y la escuela va a cambiar, pero hay que garantizar que aprendan bien ahora”, recalcó el ministro Hernández.



Planteó que lo misional del sistema educativo dominicano es lograr que los niños aprendan y que lo hagan en la edad oportuna.



“El único desafío que tiene el sistema educativo dominicano es lograr que todos los niños hagan eso, y si eso se logra, en diez años la escuela dominicana cambiaría totalmente”, señaló el funcionario en la actividad, donde las 18 regionales del Minerd presentaron los resultados del programa.