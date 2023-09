Luego de estar dos años y cuatro meses preso en Miami, Estados Unidos, acusado de narcotráfico, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, renunció como legislador.



El representante de la curul por la Circunscripción 1 de la provincia de Santiago de los Caballeros, que lleva dos años y cuatro meses bajo arresto, dejó en manos de la Cámara de Diputados la sustitución de la vacante. Lo hizo mediante una carta dirigida a Alfredo Pacheco, presidente del órgano parlamentario, de fecha 31 de agosto del 2023, la cual fue leída en la sesión ordinaria de ayer.



La correspondencia fue acogida con unanimidad por los votantes, con 127 síes.



Antes de someter el documento a votación, Pacheco explicó que la Cámara no tiene otra opción que aceptar la renuncia y aclaró que la comunicación fue remitida por el propio diputado, a través de sus abogados.



El congresista detalló que la gestión de esa misiva la inició un diputado de Santiago -a quien no mencionó- que tenía relación con los familiares del imputado, y que luego la gestión “se desvaneció” por algunos legisladores, que continuaron las conversaciones a través de algunos de los abogados del acusado. De varias reuniones que se efectuaron, resultó la comunicación de renuncia.



Miguel Gutiérrez fue arrestado la noche del lunes 17 de mayo del 2021, cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami. Fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones de narcotráfico internacional en su contra



Desde ese momento el caso se encuentra en fase de investigación y ha sufrido retraso. En mayo de 2022 (un año después de la detención), se hizo de conocimiento público que Gutiérrez fue declarado “incompetente” por un tribunal de Miami para ser procesado judicialmente, debido a que presentó “problemas mentales” e hizo dos intentos de quitarse la vida.



Caso Gutiérrez en la CD



La Cámara Baja inició un proceso para despojar al diputado de su curul mediante las ausencias de éste a las sesiones; y el Partido Revolucionario Moderno pidió al órgano legislativo sustituir al congresista.



Para proceder en esto, el Pleno apoderó el Consejo de Disciplina que preside Sandro Sánchez (PRM), el cual designó a la diputada perremeísta Soraya Suárez como la instructora para investigar si procedía o no la destitución del imputado. Pasó el tiempo y la comisión no rindió el informe.

Nunca rindió el informe sobre las investigaciones

El presidente del Consejo de Disciplina, Sandro Sánchez, reconoció que la comitiva no había tomado ninguna decisión con respecto a las investigaciones a Miguel Gutiérrez. Ante la renuncia de éste, el Consejo está libre de rendir el informe. Por otro lado, Sánchez recordó que el PRM deberá presentar una terna dentro de 30 días para sustituir al imputado. Su reacción es luego de que el bloque del PLD preguntara por qué no habían rendido el informe.